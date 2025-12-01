Traban audiencia de caso Daniel Tadeo; familia para labores del PJ por presunta complicidad con Gabriela “N”

Protesta "Colectivo Tadeo" se manifestó por la cancelación de la audiencia intermedia. (Jorge Aguilar)

El Tribunal Superior de Justicia capitalino aplazó la audiencia de la etapa intermedia del caso Daniel Tadeo, motociclista atropellado en Santa Fe en diciembre del 2024, debido a que la defensa de la imputada, Gabriela “N”, quien privó de la vida al joven, presentó un escrito donde señaló que no se habían cumplido los 10 días para responder al proceso penal.

A un año del homicidio, la familia del fallecido Daniel Tadeo acudió a los juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, a la audiencia que se celebraría a las 12:00 horas, sin embargo, 45 minutos antes el juez difirió la comparecencia para el 23 de diciembre, aparentemente porque los abogados de Gabriela “N” alegaron incumplimiento en el plazo de contestación de acusación, a pesar de que dicho lapso de tiempo, relatan, concluyó desde el 26 de noviembre.

Ante el enojo, los familiares de Daniel Tadeo bloquearon los accesos de los juzgados, tanto el ingreso por la calle Doctor Lavista, así como las puertas en Doctor Liceaga, lo que llevó a que ningún trabajador pudiera acceder al centro de trabajo y con esto, la cancelación de las audiencias que se tenían programadas.

Al exterior de la sede del Poder Judicial ocurrieron algunos enfrentamientos entre la madre y hermanos de Daniel Tadeo con ciudadanos que tenían audiencias en horas posteriores. Los familiares del fallecido argumentaban a los inconformes que únicamente exigían justicia por Daniel Tadeo y si ellos fueran víctimas de un crimen similar, probablemente también reclamarían y cerrarían edificios gubernamentales.

Para visibilizar la problemática, el “Colectivo Tadeo”, que integra la familia, colocó lonas con fotografías del momento del homicidio, junto a frases que evidenciaban que Gabriela “N” fue favorecida por las autoridades para que el proceso se alargue y no ser sancionada por el delito que cometió.

“Espero que la Unidad de Gestión rectifique su equivocación por no haber contado bien los días porque ya se habían cumplido los términos y si no, aquí voy a seguir los siguientes días”, dijo a Crónica Vanessa, hermana de Daniel.

En un juicio penal, dar contestación se refiere que el abogado defensor responde al Ministerio Público y debe pronunciarse sobre cada hecho de la acusación, afirmándolo, negándolo o plantear que lo desconoce. En este proceso se deben ofrecer los medios de prueba que se pretenden hacer valer en el juicio oral, como testigos y peritos.

El defensor puede señalar vicios formales en el escrito de acusación del Ministerio Público o en la coadyuvancia de la víctima.

En el inicio de la etapa intermedia del caso, se discutirían los datos de prueba presentados por la defensa de la familia del finado, para comprobar que presuntamente, Gabriela “N” actuó de manera negligente al conducir en la avenida Fernando Espinosa Gutiérrez, además de diversas acciones en las que las autoridades favorecieron a la mujer para no acudir al Ministerio Público.

La defensa de las víctimas expondría ante el juez el peritaje en el que se detalla que en la avenida donde ocurrieron los hechos el límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora, dado que es una vía secundaria y de ida y vuelta.

Protesta El "Colectivo Tadeo" bloqueó el exterior de los juzgados de Doctor Lavista, por la cancelación de la audiencia intermedia. (Jorge Aguilar)

La familia del fallecido decidió pagar un peritaje privado, en el que se estudió el tiempo y espacio de la vialidad, así como la hora del día en la que sucedieron los hechos. En dichos análisis, se indica que la víctima circulaba a 40 kilómetros por hora, velocidad permitida y no a 42, como lo establece la Fiscalía. En ese peritaje, se manifiesta que Gabriela “N” viajaba a 72 kilómetros por hora y la motocicleta de Daniel a 40.05

Ante las irregularidades, los familiares acusaron que el Ministerio Público realizó un peritaje de velocidad, distancia y tiempo irregular con la finalidad de acusar al fallecido de conducir a exceso de velocidad y que su muerte haya sido parte de su responsabilidad, por aparentemente no haber respetado los señalamientos, aún cuando la imputada invadió un carril.

Asimismo, más datos de prueba como periciales iniciales, estudio de manchas hemáticas, estudio de tránsito vehicular, mecánica de hechos, actas de nacimiento de las hijas y testimoniales están integrados en la carpeta de investigación, listos para ser analizados por un juez.

Protesta "Colectivo Tadeo" bloqueó el acceso a los juzgados de Doctor Lavista por cancelación de la audiencia intermedia. (Jorge Aguilar)

Una de las parejas de Daniel Tadeo vinculada a proceso

En días previos, América “N”, una de las dos parejas del hombre, quien viajaba junto a la víctima el día del accidente, fue vinculada a proceso por el delito de amenazas hacia Ana Cristina, la concubina de Daniel Tadeo. El juez le impuso la medida cautelar de no acercarse a la víctima, además fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Y el 1 de diciembre a las 9:00 horas, se celebró otra audiencia en contra de América “N”, por el delito de fraude procesal, no obstante, se pospuso dado que la mujer y su defensa alegaron que no tenían acceso a la carpeta de investigación, por lo que se reanudar el día 19.

Esta imputación se debe a que aparentemente América “N” planea que las autoridades la reconozcan como concubina, con documentos supuestamente apócrifos y testigos que mienten en cuanto a la vida y pasado del fallecido, con falsas direcciones del domicilio que habitaba; aún cuando la Fiscalía capitalina reconoció a Ana Cristina, la madre de sus hijas, como principal integrante de su núcleo familiar, así como a los demás afectados indirectos, que son sus hermanos y padres del hombre.

América habría ingresado documentación apócrifa ante la autoridad judicial para acreditar que era la única pareja de Daniel Tadeo, como comprobantes de domicilio para aparentar que ambos compartían el mismo inmueble.

En documentación que Crónica posee, se detalla que Daniel Tadeo vivía en la colonia Miguel Gaona en Álvaro Obregón, con su concubina Ana Cristina, en un domicilio con nomenclatura distinta a la de América.

América presentó testigos que avalan que vivían juntos, dichas aseveraciones se encuentran descritas en el testimonial de la Notaría 93 del Estado de México, archivo que no está firmado por los que declararon, ni plasmaron sus huellas digitales y aún con faltantes en su certificación, el Ministerio Público las aceptó.

En esa declaración testimonial se lee que las autoridades le cuestionaron a una testigo, de nombre Karina, vecina y amiga, si le consta que América y Daniel vivían juntos, a lo que contesta que son pareja sentimental y comparten un hogar en un domicilio de la calle Rosa Tartara, de la colonia Molino de Rosas en la alcaldía Álvaro Obregón, desde hace más de dos años. Otro testigo, quien se identificó como Julio César, emitió la misma declaración, del presunto concubinato entre Daniel Tadeo y América.

En el mismo expediente, se comprobó, a través de su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) que Daniel mantenía sólo un domicilio junto a su concubina Ana Cristina, en la calle Río Mixcoac en la colonia Miguel Gaona, argumentos que previamente el Ministerio Público ratificó.

Los pronunciamientos de América y sus testigos se contradicen con el dictamen de trabajo social elaborado por Mariel Guzmán Ruiz, perito de la Fiscalía, quien en la estructura familiar de Daniel Tadeo prioriza a su concubina, Ana Cristina, de 33 años y a sus hijas, de 10 y cuatro años, como su único núcleo en el hogar que habitaba en la colonia Miguel Gaona, sin que se mencione a su segunda pareja.