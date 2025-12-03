Presenta INVEA nuevo modelo de credencial con filtros de seguridad y código QR

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) informo que comenzó la implementación de una nueva imagen para el Personal Especializado en Funciones de Verificación, con el uso de uniformes y credenciales actualizadas que buscan facilitar la identificación de los verificadores durante sus actividades en establecimientos, obras y unidades de transporte.

El uniforme, que entró en operación el 1 de diciembre, está integrado por un pantalón cargo color café, playera tipo polo blanca, chaleco y chamarra azul marino. Todas las prendas incluyen bordados con los logotipos del Gobierno capitalino y del INVEA, así como el número de credencial del verificador. Además, se incorpora una gorra cuyo color cambia según el ámbito de operación: gris para personal asignado a alcaldías, naranja para transporte y dorado para el área central.

Junto con el uniforme se presentó un nuevo modelo de credencial que incluye cinco filtros de seguridad. La identificación integra un código QR que dirige al sitio oficial del INVEA, donde la ciudadanía podrá consultar los datos del verificador y confirmar su autenticidad. El Instituto difundirá en los próximos días más información sobre los elementos que conforman esta actualización de imagen.

La dependencia señaló que, en cada diligencia, el personal debe identificarse antes de iniciar cualquier procedimiento, y recordó que ninguna otra persona o autoridad está facultada para realizar verificaciones administrativas. En caso de que alguien intente llevar a cabo una inspección sin acreditarse, la población puede reportarlo a la Línea de Atención Directa de la Dirección General.