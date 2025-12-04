Adolescentes detenidos cargaban su currículum: contaban a los enemigos que habían eliminado

Reclutamiento Niños y jóvenes amenazan con matarse por disputas entre "La Unión" y "La Antiunión Tepito". (Redes sociales)

Los delitos relacionados con delincuencia organizada están entre los más recurrentes en la población juvenil en la Ciudad de México que se mete en líos con la ley y llega al Centro Especializado de Internamiento Preventivo Para Adolescentes (CEIPA). Novecientos setenta y nueve adolescentes de 14 a 17 años fueron recluidos allí por haber cometido delitos contra la salud, robo agravado, secuestro y homicidio de los años 2020 a 2025, de los cuales, 69 son mujeres y 910 son hombres.

Varios de estos internos son jóvenes que presumen ser integrantes de cárteles que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene bien ubicados. Los Kids de la Unión Tepito, por ejemplo, no se quedan sólo en la autoadscripción, aseguran no estar locos para luego señalar que a ellos no les tiembla la mano para matar. Declaran abiertamente que su tarea es “limpiar” la zona de grupos rivales y competidores, como “Los Uvas”. Como prueba, estos jovencitos tienen un “inventario” de sus enemigos y en sus logros señalan a los que ya eliminaron.

Aseguran que a su corta edad son los más poderosos y se burlan de sus víctimas. Editan las fotografías de sus rivales para colocarles un emoji de plátano en la boca.

Ataques planeados en redes

El último de sus ataques que planearon los “Kids Sicarios” fue el asesinato de Édgar, alias El Pelón, de la AntiUnión Tepito, quien murió el pasado 17 de marzo en la esquina de República de Bolivia y República de Argentina, en el Centro Histórico. El sicario fue atacado por Emiliano, El Pilín, joven de 18 años del grupo antagónico.

Horas previas a la masacre, dos menores advirtieron, a través de sus perfiles, con acabar con el ahora fallecido y se retaban a salir, en la Morelos, para pelear y asesinarse.

Después del homicidio, la AntiUnión se burló del “Pillín” con una fotografía en una cama de hospital, ensangrentado y sin dientes. En la publicación las amenazas continúan, sus rivales dicen tenerlos identificados y le muestra una imagen del Uva Pillín conectado a un tanque de oxígeno y con la mandíbula desecha.

“El involucramiento de niñas, niños y adolescentes es una excelente inversión para los grupos delictivos: la constante necesidad de querer pertenecer a un grupo, que les brinde protección, el sustituto o equivalente a una familia, la constante disposición al peligro, al sentir adrenalina y el poder, las drogas, las armas, autos y otros lujos es lo que hacen que estos adolescentes quieran permanecer en estos grupos delincuenciales”, menciona el estudio elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Pero el asunto no se queda sólo en la calle, pues al llegar a las instancias de gobierno que deben hacerse cargo de menores que han cometido crímenes, la acción rectificadora no está asegurada: “El Sistema de Justicia Penal para Adolescentes tiene ciertas ventajas que son explotadas por los grupos delictivos. La utilización y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes resulta particularmente benéfica y redituable debido a que, en caso de ser detenidos, se les dota de asesoría jurídica gratuita especializada, los delitos prescriben prontamente, las sentencias tienen una duración máxima de cinco años y, como beneficio derivado, no existe una vinculación entre el Sistema de Justicia para Adolescentes y el Sistema Justicia para Adultos”, se lee en el estudio.

La Red por los Derechos de la Infancia establece que la vinculación de grupos delictivos y el involucramiento de niños y jóvenes se presenta en los estilos de la delincuencia organizada, a través de ofrecimiento laborales presenciales o virtuales, por acercamiento/petición de empleo, por engaño, o estableciendo relaciones sexoafectivas.

En cuanto al adiestramiento y capacitación, cada niña, niño y adolescente que es reclutado tiene un periodo de capacitación y adiestramiento, el periodo puede variar dependiendo cada organización o las habilidades con las que cuenta el menor de edad, esto con el fin de aumentar su competitividad y sus habilidades en campo, además del establecimiento de lealtades primordiales identidad, discursos de enganche y aspiración y en muchas ocasiones son exmilitares los que proporcionan esta capacitación y adiestramiento.

Las ocupaciones laborales en las que son utilizados niñas, niños y adolescentes son “halconeo” (vigilantes), empaquetado, distribución al menudeo, “gatillero” o “sicario” (asesinos), contabilidad, jefe de plaza, cobro de rescates en secuestros, extorsiones y cobro de piso.

Fundación de la “UJ-40”

Los “UJ40” se autonombraron con las siglas que significan: U- Unión, J-Johan — líder —, 40 porque viven en la vecindad de ese número en la calle Hortelanos de la colonia Morelos. Johan ‘N’ fundó La UJ-40, brazo armado de “La Unión Tepito” cuando tenía 17 años de edad.

Johan Gonzalez, el líder de los UJ40, ya es mayor de edad, pero su banda, integrada por Iaam Nava de 16 años, Dilan Musiño de 18, Giovani Cordero de 20, Carlos García de 16, Dilan González de 15 y Arturo Salazar 28, fueron detenidos el pasado cuatro de noviembre por exigir dinero a huéspedes y empleados de un hotel en la avenida Canal del Norte.

Gael Alexander Andrade alias “El Muela”, de 18 años, integrante de la célula de sicarios UJ40 de La Unión Tepito fue detenido en abril del 2025.

“El Muela” fue capturado en octubre de 2024 por posesión de droga, tras involucrarse en un tiroteo en la colonia Morelos, pero salió del Centro de Internamiento dado que la Fiscalía no pudo sostener las imputaciones por homicidio y extorsión.

Los Centros de internamiento para menores

El crimen de robo agravado – que implica uso de armas, múltiples participantes, víctimas en situación vulnerable, tipo de objeto sustraído o lugar de robo —acumula más de 100 ingresos de hombres anualmente.

Se reporta que delitos contra la salud está en segundo lugar como causa de que los menores vivan ahí bajo tratamientos para mejorar su conducta: 160 en seis años.

Así, en este lugar también vive el grueso de menores que asesinaron de manera dolosa. De 2020 a 2021, se pasó de nueve a 16 ingresos por esta causa.

Una situación distinta ocurre en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (CEMA), donde los delitos contra la salud están a la alza entre las jóvenes. De los 25 internamientos del 2020 a octubre del 2025, en el primer año sólo accedieron tres al tratamiento, pero en 2021 subió a seis reclusiones; pero en los primeros 10 meses del 2025 ya habían seis mujeres internadas por ese crimen, 500 por ciento más que el año pasado.

Por secuestro 11 mujeres fueron internadas en ese Centro en seis años y el mismo número por homicidio doloso.

El robo agravado es de los de mayor incidencia, pero los 10 internamientos en el CEMA ocurrieron de 2020 a 2022 y ninguno en los años siguientes.

El Centro con menor adolescentes internados es el Especializado para Adolescentes “Doctor Alfonso Quiroz Cuarón”, con sólo seis hombres recluidos en seis años por secuestro, tres por privación de la libertad y la misma cifra por portación de arma fuego y explosivos y robo agravado.

Alcaldías con más menores de 11 a 17 años detenidos 2021 - 2025

Iztapalapa - 1,662

Cuauhtémoc - 1,392

Gustavo A. Madero - 1,099

Álvaro Obregón- 723

Coyoacán - 696

Benito Juárez- 665

Tlalpan - 577

Azcapotzalco- 560

Miguel Hidalgo - 539

Venustiano Carranza - 498

Iztacalco - 349

Cuajimalpa de Morelos - 276

Tláhuac - 264

Xochimilco - 169

Magdalena Contreras - 80

Milpa Alta - 79

