Arranca en Ecatepec el programa “Cambia de Cancha”

Cambia de Cancha

Por medio de la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal (Cedem), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) instauró en Ecatepec el programa “Cambia de Cancha”. con el cual se entregaron kits deportivos para cuatro unidades deportivas del municipio.

El evento contó con la presencia de la presidenta municipal, Azucena Cisneros; la directora del Instituto Municipal del Deporte, Vianney Duarte y las representantes del Cedem; Marlhem Alvarado y Vianey Laureano

Asimismo se informó que al evento asistieron más de cinco mil adolescentes en compañía de entrenadores y madres y padres de familia.

Durante la dinámica se enfatizó en el compromiso de los programas México Imparable y Cambia de Cancha, con los que se busca promover en la población juvenil la disciplina, el trabajo en equipo y los hábitos saludables.

Por otro lado, se subray{o que el objetivo de la entrega de los kits deportivos es que más niñas, niños y adolescentes descubran su talento haciendo del deporte una pieza fundamental en su desarrollo.

El Gobierno de Ecatepec, como parte del programa, tiene planeada la reactivación de 500 espacios de deporte que estén apoyados por promotores deportivos. Afdem{as de que recibirán un incentivo económico con el que se fortalecerán las actividades en la comunidad.