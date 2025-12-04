CDMX propone presupuesto de 314 mil mdp para 2026 sin subir impuestos

Clara Brugada, jefa de Gobierno (Andrea Murcia Monsivais)

El Gobierno de la Ciudad de México presentó su propuesta de Presupuesto 2026 por 314 mil millones de pesos, equivalente a un incremento de 7.5 por ciento respecto al ejercicio aprobado para 2025.

La administración capitalina, encabezada por Clara Brugada, aseguró que no contempla la creación de nuevos impuestos ni aumentos en los ya existentes, y que el crecimiento se sustenta en la ampliación de la base contribuyente y en la confianza ciudadana reflejada en la recaudación local.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, 51.3 por ciento de los ingresos previstos para el próximo año provendrán de fuentes locales, lo que mantiene a la capital como la entidad con la mayor autonomía fiscal del país.

La propuesta se presentó como un presupuesto austero, con reducción del gasto corriente, congelamiento de sueldos para altos mandos y un incremento sustancial en inversión pública.

Para 2026 se consideran 58 mil millones de pesos destinados a obras e infraestructura, 31 por ciento más que en 2025, lo que permitirá continuar con proyectos de movilidad, agua y drenaje, seguridad, vivienda, medio ambiente y mejoras urbanas.

En términos acumulados, la actual administración destaca que en dos años la inversión pública se habrá incrementado 55 por ciento.

Infraestructura, agua, movilidad y bienestar: principales destinos

Entre los proyectos prioritarios, el Gobierno capitalino anunció que se repavimentarán 250 kilómetros de vialidades primarias, equivalente a una cuarta parte de la red principal de la ciudad.

También se construirán 38 nuevas Utopías hacia finales de 2026, sumando un millón y medio de metros cuadrados de infraestructura social, cultural y deportiva.

Asimismo, se destinarán 4 mil millones de pesos para obras hidráulicas como grandes colectores, desazolve de vasos reguladores y construcción de nuevos sistemas de drenaje en Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

El próximo año también contempla avances en la Universidad de las Artes, la construcción del Hospital de la Policía y la instalación de 350 kilómetros adicionales de Caminos Seguros, con lo que la ciudad alcanzará 700 kilómetros iluminados en dos años y más de 100 mil luminarias nuevas.

En educación, se renovarán 400 escuelas durante 2026 para llegar a un total de casi mil planteles mejorados al cierre del periodo.

En materia de bienestar, el gobierno local propone destinar 23 mil millones de pesos para programas sociales que alcanzarían a dos millones y medio de personas.

El apoyo para niñas y niños de primera infancia llegará a 190 mil beneficiarios; Mercomuna atenderá a 670 mil familias; el Ingreso Ciudadano Universal a 155 mil personas; la pensión Hombres Bienestar a 154 mil, y 200 mil jóvenes universitarios recibirán becas de transporte.

Además, habrá recursos para nuevas Casas de las Tres Erres, espacios destinados al sistema público de cuidados.

En movilidad, el presupuesto prevé 44 mil millones de pesos, 13 por ciento más que en 2025. El Metro contará con una asignación histórica de 25 mil millones, para avanzar en modernización, ampliaciones y mejoras en líneas como la 2 y la 3.

También continúa la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús —Tlalpan-CU, Magdalena Contreras-Álvaro Obregón y Milpa Alta-Tláhuac—, además de la renovación del tren ligero “El Ajolote” y la incorporación de nuevas rutas de electromovilidad.

Beneficios fiscales, licencias permanentes y ampliación del subsidio a la tenencia

El paquete económico incluye un programa de regularización fiscal que contempla condonación de 100 por ciento de multas y recargos en adeudos de predial para 2.4 millones de cuentas.

Para viviendas y pequeños comercios con menor valor catastral, se propone una cuota única de mil y dos mil pesos, respectivamente, siempre que se encuentren al corriente en su pago vigente.

También se ofrecerán descuentos de hasta 90 por ciento en multas de tránsito, excepto en casos graves o vinculados a delitos, y un esquema de regularización en derechos de agua.

En cuanto a la Licencia Permanente, la medida que este año superó las expectativas oficiales con un millón 478 mil documentos emitidos, continuará vigente durante todo 2026 con un costo de mil 500 pesos.

Se prevé un millón de licencias adicionales, cuyos recursos serán destinados al fideicomiso para mejoras en movilidad, como cruces seguros, Ecobici y adquisición de autobuses de RTP.

Además, se anunció la ampliación del límite de valor de vehículos para acceder al subsidio de tenencia, que incrementa de 250 mil a 638 mil pesos. La simplificación tomará como base el valor factura, lo que busca facilitar el trámite para los contribuyentes y aumentar el registro vehicular.

Durante la presentación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que el presupuesto 2026 está diseñado como “dinero del pueblo para el pueblo”, con énfasis en infraestructura, bienestar, electromovilidad y políticas ambientales.

Afirmó que es una propuesta “transparente, austera, responsable y profundamente social”, orientada a seguir reduciendo desigualdades y fortalecer la infraestructura urbana y los servicios públicos sin recurrir a endeudamiento adicional.

El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, añadió que la capital mantiene las condiciones para un crecimiento sustentable, gracias a la confianza de la ciudadanía y a la estabilidad financiera que permite impulsar inversión y programas sociales sin elevar la carga fiscal.

La propuesta será revisada en las próximas semanas por el Congreso de la Ciudad de México para su discusión y eventual aprobación.