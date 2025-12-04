Congreso CDMX: Pasan 4 diputados del Verde a Morena; PVEM será más cuidadoso con alianzas

Congreso CDMX

Cuatro diputados del Congreso local integrantes del Partido Verde (electos por vía plurinominal) formalizaron su incorporación a Morena; tras la decisión de los legisladores, el presidente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, aseguró que serán mucho más cuidadosos con las alianzas en las próximas elecciones.

“El Partido Verde será mucho más cuidadoso con las alianzas en las próximas elecciones, tanto en el 2027 como en el 2030″, comentó al referir que durante las alianzas (no sólo políticas) se hace un compromiso, se da una palabra y tienen que cumplirse.

“En la política y en la vida la palabra lo es todo y la palabra se cumple... y en el Partido Verde sí cumplimos... Me aculpa por no ser más escrupuloso en los temas y compromisos que adquirimos en 2024, pero de todo se aprende”, reveló.

Los legisladores electos por vía plurinominal que brincaron a Morena son Juan Rubio Gualito, Israel Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Sánchez, a quienes se les vio en el recinto legislativo más integrados a la bancada guinda, que a la verde, desde el inicio de la Legislación; ni siquiera participaban en eventos o conferencias convocadas por el PVEM.

Al respecto, Sesma dio a conocer que respeta la decisión de los cuatro diputados y reveló que su partido no entrará en confrontaciones estériles, “y tampoco nos vamos a ir a pleitos políticos”, dijo.

También aprovechó para celebrar que el PVEM continúe siendo la tercera fuerza política en México y aseguró que esto no pone en riesgo la coalición con Morena y su partido seguirá apoyando y abonando al proyecto de la cuarta transformación, “pero debemos de tener más cuidado para cumplir con esas promesas que hacemos desde campaña”.

Con el cambio, el Partido Verde se queda con 7 legisladores y la bancada mayoritaria suma 27.

Se consuma el fraude: PAN

Ante los hechos, la bancada del PAN señaló que con el “brinco” se consuma el fraude de sobrerrepresentación de Morena que el PAN denunció desde el inicio de la III Legislatura.

Andrés Atayde, coordinador del PAN, señaló que la permisividad de las autoridades electorales abrió la puerta a prácticas antidemocráticas que distorsionan la representación política real de la Ciudad de México.

“Avalar esta sobrerrepresentación es permitir un fraude a la ley y a la ciudadanía. Morena está manipulando nuevamente la integración del Congreso. Eso, quedará en la conciencia de las autoridades electorales que lo permitieron en su momento”, enfatizó.

Señaló que la integración del Congreso no respeta la voluntad ciudadana y hoy se sostiene sobre mayorías artificiales obtenidas mediante trampas.

“No pedimos más representación de la que nos corresponde, pero tampoco aceptamos menos de la que la ciudadanía nos otorgó mediante su voto. No hacerlo es traicionar su confianza”, afirmó.

El diputado Ricardo Rubio, también del PAN, afirmó que estos movimientos revelan intereses oportunistas y ajenos a la voluntad ciudadana.

“Quedó retratado el fraude electoral. Que expliquen por qué ahora les conviene irse al partido mayoritario. No hay razón lógica, solo intereses siniestros y la sobrerrepresentación que Morena construyó.”

Y advirtió que ninguna sentencia pasada puede justificar estos cambios de bancada, recordó que el artículo 36 de la Ley Orgánica impide integrarse a otro grupo parlamentario. Reiteró que Acción Nacional acudirá a las instancias correspondientes para impedir estas violaciones a la ley.

Morena rechaza acusaciones

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, rechazó las acusaciones de los legisladores blanquiazules y destacó que hay un derecho que se llama libre asociación que está en la Constitución.

“Si ustedes (legisladores del PAN) quieren promover (una controversia legal), vamos a los tribunales a discutir sobre este derecho de asociación. No le tenemos miedo absolutamente a nada”, puntualizó.

Y acusó al PAN de ser un partido político que siempre ha defraudado a la población, “si hay expertos en fraudes electorales, ahí están (los panistas). Y fraudes presidenciales electorales, demostrados, constatados. Empecemos por ahí”, recalcó.

También aprovechó para aclarar que en el Congreso capitalino hay 46 diputadas y diputados de la transformación, y que la alianza Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT) se mantiene firme y, aseguró, nadie la podrá romper, porque los une algo más grande que el interés personal y es el interés por resolver las demandas de la gente.