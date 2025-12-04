Diputada local del PAN denuncia ante la CIDH acoso político de Morena

Diputada local del PAN, Laura Álvarez, en las instalaciones de la CIDH

La diputada local del PAN, Laura Álvarez, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos una investigación en contra de políticos de Morena que han atentado contra su dignidad y han trasgredido su derecho a participar en la vida pública.

Álvarez lamentó tener que acudir a otro país a solicitar la investigación, ante la falta de confianza en las instituciones, y señaló que se trata de ataques, “que claramente constituyen violaciones a derechos amparados por normas internacionales”.

La panista señaló que la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla como objetivo primordial los derechos políticos, acceso a la justicia, a un vida libre de violencia, proteger a mujeres en la política, sancionar actos de violencia y garantizar su participación en la vida pública.

“Lo que han venido haciendo dos legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad, es justamente lo contrario, Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo, además de todo el aparato de la 4T, es acotar la participación de la mujer con injurias y acciones que denigran la agenda de derechos que esta Ciudad de México presume tener”.

Además, señaló que en México se está normalizando que a las mujeres se les agreda, ignore y minimice, “no es tiempo de mujeres; quizá eso quieren decir en el discurso oficial, pero en los hechos se nos violenta, se nos discrimina y amedrenta”.

La diputada dio a conocer que acude con sus propios recursos a la sede de la OEA en Washington para visibilizar lo que pasa en México y lo que hace el oficialismo contra las mujeres.

La OEA tiene la posibilidad de iniciar un proceso de investigación, dictar medidas de reparación del daño y de no repetición, así como obligar al Estado mexicano a generar políticas para proteger eficazmente a las mujeres.