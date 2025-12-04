Huixquilucan entregó más de 2 millones desayunos en comedores comunitarios y escuelas públicas

Como parte de su Primer Informe de Resultados, la Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó que este año se entregaron más de 2 millones de desayunos y cenas en escuelas públicas y en los comedores comunitarios.

La alcaldesa indicó que estas acciones son prioridad en su administración, ya que los programas de nutrición y alimentación son parte de las acciones que Huixquilucan ha implementado para la mejora de la salud, educación y alimentación de los ciudadanos.

Romina Contreras señaló que gracias a una convenio con cinco comedores comunitarios, hasta el momento se han otorgado miles de raciones alimenticias a grupos vulnerables.

En la misma línea, resaltó que en este momento se encuentra en construcción un nuevo comedor comunitario en la colonia Constituyentes de 1917.

Por otro lado, en cuanto a los desayunos de las escuelas p{ublicas, con el programa se han entregado en diferentes instituciones educativas al menos dos millones de desayunos. Con esto se busca que los estudiantes mejoren su rendimiento académico y su nivel nutricional.