Estos son los autos que tendrán un subsidio de 100% en el pago del impuesto de tenencia vehicular

Estos autos recibirán un subsidio en su pago de tenencia vehicular Especial

¿Aún no estás al corriente con tu pago de tenencia? Esta noticia te interesa, ya que el Gobierno de la Ciudad de México implementará un programa de subsidios diseñado para aquellos que poseen vehículos con un valor dentro de los límites establecidos, lo que incluye una gran cantidad de automóviles de gama media y alta.

Esta medida, que se ha establecido en el Paquete Económico de 2026, busca simplificar el proceso de cálculo de tenencia y permitir que más vehículos puedan acceder a este beneficio, ampliando el límite que previamente estaba en 250 mil pesos con IVA.

¿A qué autos beneficiará este subsidio?

El gobierno de la Ciudad de México anunció que los beneficiados de este subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular, será para aquellos vehículos cuyo valor no exceda los 630 mil pesos con IVA (550 mil pesos sin IVA).

Además, se ha propuesto una simplificación en el trámite para que los contribuyentes no necesiten hacer cálculos complejos con la depreciación del vehículo. Esta acción permitirá duplicar el número de altas vehiculares en la CDMX, con una proyección de más de 300 mil vehículos registrados en 2026.

Pago de Tenencia Vehicular 2025 CDMX El pago de la tenencia vehicular se puede realizar en línea o así como en módulos autorizados de tesorería de forma presencial. (Mario Jasso)

Subsidio para incrementar la recaudación

Se estima que esta medida podría generar una recaudación de 4 mil 582 millones de pesos para el gobierno capitalino durante 2026. Con esto, no solo se busca beneficiar a los propietarios de vehículos, sino también aumentar la eficiencia en la recaudación y simplificar los procesos fiscales relacionados con la tenencia vehicular.

El subsidio será parte del proceso de discusión y aprobación en el Congreso local y se espera que, una vez aprobado, pueda aplicarse a una amplia gama de vehículos que cumplan con los criterios establecidos.