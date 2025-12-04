Fiesta del Molcajete CDMX 2025: fecha, horario y cómo participar en el concurso de salsas este 4 de diciembre

Feria del Molcajete 2025 Esta competencia, así como la feria en su totalidad, tiene por objetivo celebrar y transmitir los sabores que representan el paladar mexicano para que no sean olvidados.

No existe hogar mexicano que no tenga su confiable molcajete para la creación de las mejores salsas que complementarán el sabor de la comida familiar, o a veces, sólo para convertir una tortilla vacía en un sencillo —pero apetitoso— taco de salsa de molcajete.

Cual sea el alimento que acompañe, la realidad es que la gastronomía mexicana no sería la misma sin el picante característico de México, sobre todo, aquel estilo único que la salsa preparada en molcajete provee.

Por esta razón, la Fiesta del Molcajete tiene como propósito transmitir los saberes (y sabores) de la cocina tradicional mexicana, celebrándola para salvaguardar su autenticidad y tradición.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo la Fiesta del Molcajete en CDMX?

México ofrece diferentes ferias de comida tradicional a lo largo del año y en distintos estados, pero este diciembre del año presente es el turno de la Fiesta de Molcajete 2025, también llamada Molcajilhuitl.

El evento se realizará en la Ciudad de México, alcaldía Xochimilco, específicamente en el banquetón del Mercado 377, ubicado en Vicente Guerrero, barrio El Rosario.

En cuanto al día y la hora, el festival tiene fecha de cita este jueves 4 de diciembre de 2025 e iniciará a partir de las 13:00 horas de la tarde.

¿Qué ofrece la Feria del Molcajete 2025 en CDMX?

De acuerdo con la información oficial difundida por la organización del evento, la feria tendrá cantidad suficiente de de salsas para la degustación de los y las asistentes que deseen probar las recetas tradicionales de México.

La entrada a Molcajilhuitl es completamente gratuita y abierta a todo el público, quienes también podrán tener la oportunidad de participar en un concurso de salsas preparadas en molcajete.

¿Cómo participar en el concurso de la Feria del Molcajete en CDMX?

Para participar en el concurso de salsas de molcajete organizado por el evento, primero deberás ingresar a esta convocatoria oficial, leer los términos y condiciones, y proceder al llenado de información básica para tu registro en la competencia.

De acuerdo con los lineamientos, las únicas personas que pueden participar son aquellas que residen en la alcaldía Xochimilco, por lo que la dirección en el llenado de datos personales debe coincidir con este requisito.

Por otra parte, la información restante a llenar en la convocatoria señala los datos siguientes:

Nombre o nombres de los integrantes que realizarán la salsa.

Edad del o los participantes.

Elegir categoría: A) Tradicional. B) Contemporánea.

Tradicional. Contemporánea. Nombre de la salsa con la que participas; añadir si es una salsa cruda o cocida.

Receta de la salsa.

Requisitos del concurso de salsa en la Feria del Molcajete 2025

Es importante destacar que, durante y después del concurso, los y las participantes conservarán la propiedad intelectual de sus recetas.

Para la participación limpia en la competencia de salsas, las reglas destacables de la misma son:

Preparar una salsa cruda o cocida estrictamente en molcajete .

. Utilizar un molcajete propio para la preparación.

para la preparación. La salsa debe prepararse al momento y ofrecer la degustación en tortilla o tostada.

El lugar contará con braceros para la cocción de ingredientes; debes aclarar si deseas acceso al bracero en tu inscripción al concurso.

en tu inscripción al concurso. Los criterios a calificar son la autenticidad, el sabor y la historia en torno a la receta.

Esta competencia, así como la feria en su totalidad, tiene por objetivo la salvaguardia de la cocina tradicional del país; celebrar y transmitir los sabores que representan el paladar mexicano para que no sean olvidados, sino que continúen alimentando el orgullo de la gastronomía de México.