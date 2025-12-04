Gobierno CDMX implementará operativo para recibir a peregrinos; no habrá romerías en Paseo de la Reforma

Muchedumbre... Madero, Centro Histórico CDMX (Edgar Negrete Lira)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que este año no se permitirá la instalación de romerías en Paseo de la Reforma durante las celebraciones relacionadas con la Virgen de Guadalupe, como parte del operativo Guadalupe-Reyes que iniciará el 5 de diciembre.

Durante la presentación del Presupuesto 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la decisión forma parte de las acciones de control y organización en torno al incremento de peregrinos que cada año visitan la Basílica de Guadalupe. Señaló también que se buscarán alternativas para los comerciantes que tradicionalmente se instalan en esa vialidad.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, detalló que el operativo comenzará ante la llegada masiva de visitantes a la capital y explicó que, tras dos reuniones interinstitucionales, las dependencias involucradas ya cuentan con las instrucciones correspondientes. Entre las instituciones participantes se encuentran las secretarías de Salud, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Locatel, la Fiscalía General de Justicia, la Agencia de Atención Animal y la alcaldía Gustavo A. Madero.

Cravioto detalll que este año también se realizará un dispositivo para atender a los perros que acompañan a algunos contingentes y que posteriormente son abandonados durante las peregrinaciones.

De acuerdo con el funcionario, los días de mayor afluencia se prevén para el miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre, por lo que las medidas de vigilancia y apoyo se reforzarán conforme se aproxime esta fecha.

En cuanto al comercio vinculado a estas celebraciones, el secretario indicó que ya sostuvo reuniones con liderazgos de grupos originarios residentes en la capital y que continuará el diálogo con artesanos. El objetivo, dijo, es alcanzar acuerdos para que puedan instalarse en un espacio que será habilitado en el Zócalo capitalino una vez concluido el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum el sábado 6 de diciembre.

César Cravioto añadió que se prevé que los comerciantes puedan iniciar actividades el domingo 7 de diciembre o incluso la tarde del sábado, en cuanto finalice el acto oficial. Permanecerían en ese punto hasta el lunes 15, para posteriormente reubicarse en otra zona que aún se encuentra por definirse.