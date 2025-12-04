Hallan muerto a Olaff Pedraza, maestro de primaria en Edomex

El caso de Olaff Pedraza Vargas, maestro de primaria reportado como desaparecido desde mediados de noviembre, tuvo un desenlace trágico este miércoles. Tras más de dos semanas sin conocer su paradero, el docente fue localizado sin vida en un canal del municipio de Nextlalpan, Estado de México, confirmaron sus familiares mediante redes sociales.

Olaff, de 33 años, trabajaba como profesor en la escuela primaria Octavio Paz, ubicada en la ex Hacienda Santa Inés, también en Nextlalpan. Su desaparición generó una intensa movilización de familiares, compañeros y vecinos, quienes mantuvieron búsquedas constantes desde el 18 de noviembre, fecha en la que fue visto por última vez.

Hallazgo en un municipio marcado por hechos recientes

La información inicial indica que el docente fue visto por última vez en la zona de Pozos y Vías, en Nextlalpan. Ese día vestía pantalón de pana verde militar, camisa amarilla a cuadros y lentes negros graduados, según el fotoboletín emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. La denuncia también fue presentada ante la Fiscalía mexiquense, que abrió una carpeta de investigación para dar con su paradero.

El hallazgo del cuerpo ocurre en un contexto particularmente sensible para la comunidad, ya que semanas antes, en el mismo municipio, fue encontrado sin vida el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, originario de Tultepec. Su caso también generó conmoción debido a las condiciones en las que fue localizado. La coincidencia geográfica de ambos hechos ha encendido alertas entre los habitantes de la región, quienes exigen mayor seguridad y claridad en las investigaciones.

Sobre la desaparición del maestro, una versión difundida en redes señala que el 18 de noviembre, alrededor de las 17:40 horas, la familia perdió contacto con él. Incluso habría conversado momentos antes con su padre, sin mencionar nada inusual. Sin embargo, después de esa llamada, ya no respondió más. Al acudir a buscarlo a su domicilio, sus familiares encontraron únicamente su vehículo abandonado detrás del Fraccionamiento Paseos del Valle, también en Nextlalpan, lo que incrementó la preocupación.