Info CDMX se transforma, “no dejará de existir, garantizará la transparencia”

Garantizan derechos de las y los ciudadanos con desaparición del Info CDMX

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) no dejará de existir, se transformará y garantizará que se mantenga pleno el derecho a la información de la población capitalina, así lo afirmó el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso local, Víctor Hugo Romo (de Morena).

El legislador detalló que se recibió en el Congreso capitalino la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que propone no extinguir al INFO, sino que se transforme y adecue conforme al mandato constitucional; además da un plazo de 180 días para adecuar leyes secundarias; el recurso para dar vida a un nuevo organismo se dictaminará en los próximos días.

El morenista afirmó que se priorizará mantener el sistema de transparencia, regular la inteligencia artificial y salvaguardar los derechos laborales de las personas trabajadoras del INFO.

Se garantizarán los derechos de los ciudadanos

La coordinadora de la bancada guinda, Xóchitl Bravo, recordó que una de las facultades principales del Congreso capitalino es garantizar los derechos de las personas, incluidos los derechos de las personas a la información pública y el resguardo de sus datos personales, lo que seguirá una vez aprobada la simplificación administrativa.

En su intervención, la comisionada presidenta del INFO CDMX, Laura Lizette Enríquez, aseguró que se está cumplimentado un mandato constitucional que indica hasta dónde puede llegar el Congreso local para implementar un nuevo modelo de transparencia y de privacidad.

“El reto será que, en el marco de esta reforma federal, cómo podemos hacer para que esta ciudad, que se ha caracterizado por ser progresista, logre emanar un organismo que siga tutelando los derechos de acceso a la información y protección de datos personales retomando los temas de avanzada que hay en el mundo”, indicó.

Nashieli Ramírez, titular de la Secretaría de la Contraloría General, precisó que la reforma constitucional establece la creación de un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría, con autonomía e independencia.

Dio a conocer que en 180 días se armará el articulado constitucional para asegurar que se siga protegiendo de manera eficiente y eficaz el derecho a la información, derecho a la información pública y la protección de datos personales, labor a la que se sumarán otras 10 instancias.

Aseguró que durante ese tiempo no se detendrá el proceso del derecho a la información de las personas, “en esta transición, las y los ciudadanos seguirán accediendo a la plataforma y a través de los sujetos obligados se continuará dando respuesta a sus solicitudes y de parte de la autoridad seguirá la obligación de contestar y resolver”.