Llama SSC a propietarios de negocios a reforzar medidas de seguridad en temporada navideña

Por Jorge Aguilar
Ante el incremento de actividades comerciales durante el mes de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hizo un llamado a propietarios, administradores y encargados de establecimientos mercantiles para implementar medidas de prevención que contribuyan a proteger al personal, clientes y mercancía durante este periodo de alta afluencia.

Con el objetivo de reducir riesgos y reforzar la seguridad, la SSC compartió recomendaciones como mantener accesos, pasillos y áreas de caja despejados e iluminados; verificar el correcto funcionamiento de cámaras de videovigilancia, alarmas y botones de pánico, y controlar el ingreso a bodegas y áreas restringidas.

Respecto al manejo de efectivo y mercancía, la Policía Bancaria Industrial (PBI) llamó a evitar acumular dinero en caja; realizar cortes y depósitos parciales con rutas y horarios variables; revisar billetes con pluma detectora o luz ultravioleta, y no contar efectivo frente al público, además de mantener inventarios actualizados y el área de venta ordenada.

A fin de detectar riesgos al interior de los establecimientos, la PBI recomienda a los propietarios capacitar al personal para identificar conductas inusuales y aplicar claves internas de alerta, dar seguimiento discreto a personas o grupos que merodeen sin intención de compra, y verificar la identidad de proveedores, así como recibir mercancía en zonas iluminadas.

Para prevenir el robo hormiga, y siempre y cuando el giro lo permita, solicitar a los clientes ingresar sin mochilas grandes o bolsas opacas, y mantener estantes y pasillos organizados para facilitar la detección de anomalías.

Con el objetivo de evitar el delito de extorsión, indicar al personal que no proporcione información del negocio por teléfono. Ante amenazas o llamadas irregulares, colgar, verificar y reportar de inmediato a los responsables del establecimiento.

Al cerrar el local, asegurar puertas, cortinas y exhibidores, así como activar cámaras y alarmas, además de conservar grabaciones y reportar cualquier incidente de manera inmediata.

