Para cubrir abasto de agua potable a los tlalnepantlenses, abren 7 nuevos pozos

Los trabajos forman parte del Plan Estratégico para el Rescate del Oriente del Estado de México

Abasto de agua — Llevar el agua potable a los hogares de las y los tlalnepantlenses es una de las prioridades del gobierno del alcalde Raciel Pérez Cruz, por lo que para cumplir con esta meta se puso en marcha la perforación de 7 nuevos pozos en varias partes de Tlanepantla, como parte del Plan Estratégico para el Rescate del Oriente del Estado de México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

El alcalde Raciel Pérez Cruz destacó que en todas las áreas que conforman el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), se cuenta con los recursos para la habilitación de 2 pozos más en Tlalnepantla Oriente y 2 más en Poniente, con lo que se busca llevar el vital líquido a habitantes del municipio.

En la misma línea, el munícipe resaltó que en las Unidades Habitacionales El Tenayo y El Rosario se pudieron en marcha los trabajos de perforación de dos nuevos pozos, lo que representará una inversión superior a los 36 millones de pesos provenientes de recursos propios, lo que refleja el compromiso conjunto de la ciudadanía y la administración municipal con un modelo de abastecimiento de agua más sostenible, eficiente y autosuficiente.

El compromiso del gobierno de Tlalnepantla es que no le falte el vital líquido a los tlalnepantlenses

INFRAESTRUCTURA

Como parte de los trabajos que se han realizado en beneficio de los tlalnepantlenses, Raciel Pérez Cruz indicó que se invirtieron 5 millones 625 mil pesos en la red de distribución y alcantarillado, con lo que se cumplió con la reparación de 10 mil 490 fugas de agua potable y reparación de 107 socavones, además de llevar a cabo 4 mil 153 acciones de bacheo.

Asimismo, apuntó para mitigar el desabasto parcial del vital líquido derivado por estas anomalías en las líneas de suministro, de manera oportuna se distribuyeron 30 millones 800 mil litros de agua potable mediante 3 mil 80 entregas en camiones cisterna.

Entre las acciones de la actual administración municipal está la prevención de inundaciones con el desazoilve de alcantarillas

En lo que respecta a las labores para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, el alcalde señaló que con la finalidad de prevenir anegaciones y reducir riesgos de salud pública y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de saneamiento, se llevaron a cabo labores de desazolve en 50 comunidades, que incluyeron 309 kilómetros de líneas de agua residual; limpieza de 4 mil 375 pozos de visita y de 4 mil 562 coladeras pluviales, así como 1 mil 163 rejillas de piso y 427 rejillas de tormenta, en beneficio de 256 mil habitantes.

