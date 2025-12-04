Secretario de Gobierno del Edomex hace llamado para defender la transformación estatal y nacional

Horacio Duarte Olivares

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, asistió al Primer Informe de Gobierno de Abel Flores Guzmán, Presidente Municipal de Xalatlaco, donde hizo un llamado a la unidad para defender lo constuido en los siete años de la cuarta transformación.

Anunció que en el municipio se cosntruirá una base de la Guardia Nacional con la que se garantizará la seguridad de la región, esto gracias a la buena coordinación que el alcalde Abel Flores Guzmán mantiene con el Gobierno de México y del Estado de México.

Por su parte, el alcalde Abel Flores Martínez agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por avanzar en unidad por un municipio con mejores caminos, programas de bienestar y mayores oportunidades gracias al desarrollo económico que existe en la entidad.

Durante el Primer Informe de Gobierno de Carolina Flores Campos, Presidenta Municipal de Isidro Fabela, el Secretario de Gobierno señaló que es fundamental mantener la unidad y la visión de futuro en un municipio que confió en un cambio de régimen.

“Hoy el humanismo mexiquense nos marca el rumbo, poner al pueblo en el centro y decir siempre desde la realidad de las calles, no desde el escritorio. Esa es la guía que compartimos y que nos ha mandado la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, reafirmó.

En tanto, la alcaldesa Carolina Flores Campos resaltó que en Isidro Fabela se sigue el ejemplo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de trabajar con y para el pueblo, por ello trabaja en el proyecto de transformación bajo la guía de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez.