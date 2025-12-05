Aseguran 12 mil cajas de cigarrillos ilegales en la Central de Abasto

Operativo Cajas de cigarrillos aseguradas. (SSC)

En un operativo, en seis locales comerciales de la Central de Abasto (CEDA), en la alcaldía Iztapalapa, se llevaron a cabo verificaciones y se aseguró mercancía apócrifa con un valor de un millón 700 mil 935 pesos.

Este despliegue fue ejecutado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En estos inmuebles se localizaron cigarros de diferentes marcas que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas sanitarias y aduaneras.

Como resultado del dispositivo para erradicar la venta de productos importados ilegalmente o con características que violan las normas y leyes, se decomisaron 12 mil 11 cajetillas, que representan un total de 401 mil 380 cigarrillos ilegales, con un valor de un millón 700 mil 935 pesos.

La mercancía decomisada, fue asegurada y trasladada bajo custodia de los policías de la SSC, a un inmueble ubicado en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc para su debido resguardo mientras se continúa con las indagatorias correspondientes.