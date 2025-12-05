“¡Celebramos que la pelota vuelve a casa!“: Brugada representa a CDMX en el sorteo del Mundial 2026

Clara Brugada acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum al sorteo del Mundial 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, realizó una visita oficial al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, D.C., para participar en el sorteo final de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La mandataria local viajó a la capital estadounidense la tarde del jueves, tras concluir su participación en actividades sobre el presupuesto de la ciudad para 2026. Su agenda le permitió trasladarse a tiempo para integrarse a la delegación mexicana en uno de los actos más importantes previos al inicio del Mundial, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A su llegada, la mandataria compartió un mensaje desde una de las calles nevadas de Washington. En él expresó la emoción de representar a la Ciudad de México en una cita que definirá la configuración del torneo y que, para las sedes participantes, marca un punto de partida hacia la fase final de preparación. Según dijo, acude “muy orgullosa” de llevar el nombre de la capital y de reafirmar que la ciudad está lista para recibir a los visitantes internacionales en 2026.

Durante el sorteo, Clara Brugada estuvo acompañada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como por otros gobernadores cuyas entidades forman parte de la lista de 16 sedes.

“Llegué acompañando a nuestra presidenta @Claudiashein al sorteo del Mundial 2026, recibidas por Gianni Infantino.¡Vamos México!“, compartió en sus redes.

La participación de la jefa de Gobierno, según ha explicado anteriormente, forma parte de la estrategia para posicionar a la Ciudad de México como una capital global capaz de organizar grandes encuentros internacionales.

En las semanas recientes, su administración ha detallado lineamientos de infraestructura, movilidad y servicios públicos que se están integrando a los preparativos rumbo al Mundial, particularmente en zonas vinculadas a los estadios, corredores turísticos y accesos principales.

En este contexto, Clara Brugada precisó que, más allá del atractivo deportivo, el Mundial representa para la capital una oportunidad económica y cultural que debe aprovecharse con una planeación rigurosa. Señaló que la ciudad busca transmitir confianza a visitantes, aficionados y organismos internacionales respecto a su capacidad para recibir, orientar y garantizar una estancia segura a miles de personas.

La visita es breve y se prevé su regreso a la Ciudad de México este mismo viernes por la noche. La ceremonia de sorteo definió el calendario deportivo, así como los flujos turísticos y la logística general que deberá implementarse en cada sede. Para la capital mexicana, significa el inicio de una etapa más concreta en la organización de un evento que tendrá impacto urbano, económico y social.