Congreso crea comisión para investigar actos violencia en marcha de la Generación Z

La Crónica Visual de la histórica marcha de la Generación Z La Crónica Visual de la histórica marcha de la Generación Z (CESAR DORADO )

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local aprobó el acuerdo con el que se dará vida a una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre los actos de violencia ocurridos durante la Marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre.

Dicha Comisión Especial podrá instalarse e iniciar sus sesiones una vez que el documento sea aprobado por mayoría calificada del pleno; deberá contar con 44 votos a favor para su implementación. Lo anterior se da tras aprobarse un Punto de Acuerdo, presentado Morena, para exhortar a la JUCOPO a integrar la comisión.

Al respecto, la coordinadora de Morena, Xochilt Bravo, señaló que los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a saber quién o quiénes metieron las manos en la marcha y pagaron a los grupos de violentadores.

Expresó que la juventud tiene derecho a la libre manifestación, pero lo que no se puede permitir es que la oposición y empresarios conservadores metan las manos en las manifestaciones, porque su intención es generar una narrativa en contra de los gobiernos de la Transformación, como sucedió con la marcha de la Generación Z.

“Estamos de acuerdo en que las y los jóvenes salgan a protestar. De lo que estamos en contra es que se pague a gente para que intente violentar las marchas pacíficas. Así es que esta comisión estará investigando eso, pero también quién metió las manos; que pueda ser investigado, y llegar hasta las últimas consecuencias. Nadie puede estar por encima de la ley”, comentó.

Bravo Espinosa resaltó que uno de los puntos del Apartado “Considerandos” del citado Acuerdo establece que la participación de las y los jóvenes es vital para la democracia en la capital del país, por lo cual el Estado debe garantizar que las manifestaciones donde participe este sector de la población sean con seguridad y respeto a sus derechos.

“El Acuerdo precisa que ‘cualquier acto de violencia debe ser investigado con perspectiva de derechos humanos y enfoque intergeneracional’. De ahí la importancia que reviste instalar la Comisión Especial investigadora”, dijo la morenista.

¿De qué se encargará la Comisión?

La Comisión Especial dará seguimiento a las indagatorias que realicen las autoridades competentes sobre los actos de violencia y el operativo policial implementado, incluyendo el esclarecimiento de quién o quiénes ordenaron las acciones violentas.

También acerca de las medidas de contención o el uso de la fuerza aplicadas, y la identidad, forma de organización y posibles responsables de la actuación del denominado “bloque negro”.

En caso de aprobarse el acuerdo (con 44 votos), la Comisión Especial estará conformada por su Junta Directiva y por los integrantes de la Jucopo. La diputada Xóchitl Bravo quedaría como presidenta, los diputados Manuel Talayero (PVEM) y Andrés Atayde (PAN) quedarían como vicepresidente y secretario, respectivamente.

Y los diputados Ernesto Villarreal (PT), Royfid Torres (MC), Tania Larios (PRI), Noria Arias (PRD), Alejandro Carbajal (APPT) y Diana Sánchez Barrios (APMCFI) serían integrantes de la misma.