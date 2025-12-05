Invitan a la comunidad a celebrar la Preposada en el Centro Comunitario Ecatepec

Con el objetivo de fortalecer la convivencia, preservar las tradiciones y fomentar el sentido de comunidad, el Gobierno de Ecatepec invita a la ciudadanía a participar en la Preposada, Artesanías y Tradiciones Vivas, un evento que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de diciembre en el Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, a partir de las 10:00 horas.

Esta actividad forma parte de las celebraciones decembrinas que buscan reunir a las familias en un ambiente de armonía, cultura y alegría, previo a la Navidad. Las autoridades municipales destacaron que este evento está pensado como un espacio abierto para que niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores puedan convivir, compartir y disfrutar de las tradiciones que dan identidad a la comunidad.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de una muestra de artesanías, además de diversas expresiones culturales que forman parte de las tradiciones vivas de la región. El objetivo es impulsar el talento local, apoyar a artesanas y artesanos del municipio, así como promover el consumo de productos elaborados por manos ecatepenses.

Asimismo, se realizará la tradicional preposada, donde no faltarán los cantos, la convivencia entre vecinos y el ambiente festivo característico de esta época del año. Las autoridades señalaron que este tipo de actividades permiten reforzar los lazos sociales, promover valores como la solidaridad y la unión, además de recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro seguro para la población.

El Gobierno de Ecatepec reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la participación ciudadana y la vida comunitaria, bajo el lema #CambioConHonestidad y #EcatepecCambiaContigo, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para que asista y participe en esta celebración, respetando el orden y las indicaciones del personal organizador, a fin de garantizar que el evento se desarrolle de manera segura y familiar.

La invitación está abierta para todas y todos. La cita es este 13 de diciembre, desde las 10 de la mañana, en el Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, donde la magia de las fiestas decembrinas se vivirá en comunidad.