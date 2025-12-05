Mujeres originarias exponen propuestas y retos de participación en encuentro convocado por el IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevó a cabo el encuentro “Voces de Mujeres Originarias de la CDMX”, realizado con motivo del aniversario del Foro de Mujeres Originarias de Pueblos y Barrios de la Cuenca del Valle del Anáhuac. La actividad reunió a lideresas comunitarias para revisar condiciones de participación política, plantear necesidades y exponer propuestas.

El evento se desarrolló en las oficinas centrales del organismo electoral y forma parte del cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-89/2025, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Este mandato vincula al Instituto a establecer espacios de diálogo con pueblos y barrios originarios, con énfasis en la participación de mujeres, para identificar problemáticas y planteamientos relacionados con violencia política y violencia política de género.

Durante la apertura, integrantes del Foro recordaron la creación de este espacio de articulación y su papel para expresar las demandas de mujeres de pueblos y barrios originarios. Destacaron su función como punto de encuentro para reflexionar sobre identidad, territorio y participación en decisiones comunitarias.

Al encuentro asistió la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, quien señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales dirigidos a los pueblos originarios y revisar el marco normativo que regula su participación. Señaló que las propuestas surgidas en estos espacios pueden orientar ajustes legislativos.

La jornada incluyó tres mesas de diálogo. La primera, “Origen, cuerpo-territorio y territorio político”, se centró en procesos de identidad, arraigo y reconocimiento de las mujeres originarias como sujetas de derechos, así como en los retos para su visibilización institucional.

La segunda mesa, “Participación política, violencias y respuestas institucionales”, reunió testimonios sobre experiencias de violencia política y los desafíos que enfrentan al asumir cargos comunitarios o de representación. En este espacio, personal del IECM y de la Secretaría de las Mujeres expuso sus facultades y los alcances de la actuación institucional, con el objetivo de abrir rutas de coordinación.

La tercera mesa, “Presupuesto Participativo con perspectiva de género”, abordó el uso de este mecanismo como herramienta para impulsar proyectos comunitarios liderados por mujeres originarias. Las asistentes analizaron posibilidades de aplicación en iniciativas culturales, ambientales y de fortalecimiento del tejido social.

En el encuentro participaron mujeres de diversos pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, integrantes del Foro de Mujeres Originarias, autoridades del IECM, especialistas y organizaciones civiles.

El Instituto estuvo representado por el director Ejecutivo de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana, Carlos Román Cordourier Real; el director Ejecutivo de Participación Ciudadana y Capacitación, Marco Iván Vargas Cuellar; y personal de áreas relacionadas con procedimientos sancionadores y política de género.

La actividad concluyó con un reconocimiento institucional al Foro de Mujeres Originarias y una fotografía grupal de las participantes.