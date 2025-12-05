“Naucalpan ha cambiado la imagen y ética de sus policías con una mejor estrategia”: Isaac Montoya

“Naucalpan dejó de estar entre los primeros lugares en percepción de inseguridad y fue un tema que requirió de una prioritaria atención, por lo que tras la creación de la Guardia Municipal significó un cambio importante con la disminución en delitos de alto impacto en un 77 %, cambios en la mentalidad de la policía local, lo que derivó en que se dieran de baja a elementos que incumplieron con la ley”, destacó este jueves el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, al presentar su Primer Informe de Gobierno.

El evento se realizó en la explanada del Palacio Municipal, donde destacó como invitada especial la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien fue recibida entre aplausos por los presentes.

El alcalde subrayó que de acuerdo con las cifras de noviembre de 2025 de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en Naucalpan varios delitos registraron descensos, lo que es reflejo de la estrategia que se ha aplicado, no solo con una mejor policía, sino con la modernización de módulos de vigilancia y avances en la construcción del nuevo C4, lo que permitirá tener una respuesta más inmediata, lo que representará una inversión de más de 53 millones de pesos.﻿

Isaac Montoya destacó que su administración trabaja con un modelo de “gobierno de territorio y no de escritorio”, por lo que aseguró que durante este primer año se recorrieron comunidades todos los días para escuchar directamente a la ciudadanía.﻿

TRANSPARENCIA﻿

Uno de los puntos que más enfatizó el alcalde fue lo referente a las finanzas y resaltó los números con los que recibió el municipio.

Explicó que Naucalpan arrastraba deudas no registradas y un sistema administrativo desordenado que se ha corregido en su administración

De acuerdo con su informe, durante este primer año de labores se implementó una estrategia de saneamiento financiero que permitió recuperar el control contable, corregir irregularidades heredadas y proyectar ahorros hasta por mil millones de pesos.﻿

OBRAS PÚBLICAS

En materia de infraestructura, el alcalde aseguró que Naucalpan vive “una de las inversiones más grandes en décadas”, ya que tan solo en este primer año se han destinado más de 398 millones de pesos de recursos propios a obras públicas y más de mil millones si se suman por aportaciones estatales y federales.﻿

Entre las obras destacadas mencionó la rehabilitación integral de la avenida Minas Palacio, acciones de pavimentación en colonias históricamente abandonadas y el avance de 55% en la construcción de la Línea 3 del Mexicable, obra estatal que permitirá mejorar la movilidad en zonas de difícil acceso.﻿

Además, Montoya anunció el inicio de trabajos en la lateral del Periférico desde Río San Joaquín hasta Primero de Mayo donde se sustituirá la red hidráulica y se colocará un corredor peatonal más seguro.﻿

AGUA y DRENAJE

En su mensaje el alcalde incluyó avances en materia de agua potable, drenaje y desazolve,a la vez que informó que Naucalpan enfrenta una disminución de más del 30% en el suministro proveniente del Sistema Cutzamala, por lo que se emprendieron acciones emergentes y de reingeniería hidráulica.﻿

Se realizaron tres interconexiones estratégicas para mejorar presión y distribución, además de obras para recuperar tanques, pozos y plantas de tratamiento. El suministro de agua con pipas aumentó 30% respecto al año anterior y se produjeron más de 720 mil metros cúbicos de agua tratada, cifra superior a 2024.﻿

Asimismo, informó sobre la realización de más de 18 mil intervenciones de desazolve, limpieza de cauces y reparación de socavones, acciones que según dijo ayudaron a que Naucalpan no sufriera inundaciones severas durante la temporada de lluvias.﻿

PROGRAMAS SOCIALES﻿

En otro momento, Isaac Montoya informó sobre avances en los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes como:﻿

Incremento del 35% en atención a adultos mayores.﻿

Más de 12 mil terapias en el Centro de Rehabilitación.﻿

Dos “Brigadas Comunitarias” que beneficiaron a 400 familias.﻿

Entrega de estímulos educativos para más de dos mil alumnos.﻿

Isaac Montoya comunicó sobre la construcción de la primera “Utopía Metropolitana” fuera de la Ciudad de México, que incluirá escuela de música, espacios deportivos y alberca semiolímpica.﻿

En materia educativa celebró la apertura de la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, proyecto que, afirmó, “muchos decían que era imposible”.