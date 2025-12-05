Presidente municipal de Cuautitlán Izcalli destaca logros en seguridad e infraestructura

Primer informe de Daniel Serrano, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, presentó su primer informe de actividades al cumplirse un año del inicio de su gestión 2025–2027; durante su mensaje, destacó los principales avances logrados gracias a una estrategia centrada en tres ejes prioritarios: seguridad, servicio de agua potable e infraestructura urbana.

Logros en seguridad

Serrano Palacios informó que, de enero a diciembre de 2025, el municipio registró una reducción sostenida de 13% en once delitos de alto impacto, así como una disminución de 24.2% en robo de vehículo y 25.8% en robo de autopartes. Adicionalmente, fueron recuperados 249 vehículos sustraídos, consolidando una tendencia positiva en materia de seguridad.

Como parte del fortalecimiento institucional, el alcalde destacó los resultados del ecosistema de seguridad “Blindaje Izcalli”, integrado por más de 290 cámaras y botones de alerta, lo que permite a la población contar con herramientas de protección más eficientes y accesibles.

Infraestructura urbana

La creación de entornos seguros se ha mantenido como una prioridad de la administración. En este primer año se instalaron más de 10 mil luminarias LED y se construyeron senderos seguros, con una inversión superior a 140 millones de pesos, en beneficio de niñas, adolescentes y mujeres izcallenses.

En materia de infraestructura urbana, el gobierno municipal triplicó la aplicación de mezcla asfáltica respecto al año anterior, alcanzando un total de 39 mil 149 toneladas destinadas a la rehabilitación de calles y avenidas. Estas acciones buscan atender el deterioro de más del 90% de la infraestructura vial heredada por la administración pasada.

Respecto al suministro de agua potable, Daniel Serrano informó la recuperación de 227 litros por segundo mediante la rehabilitación de 10 pozos municipales, volumen suficiente para dotar de agua a más de 140 mil habitantes. Asimismo, se repararon más de 3 mil fugas en líneas hidráulicas y se distribuyeron más de 7 mil pipas gratuitas para apoyar a las comunidades con mayor necesidad.

El presidente municipal subrayó que estos avances reflejan el compromiso de su administración por atender de manera directa las necesidades de la población y por construir un municipio con mejores condiciones de bienestar, seguridad y desarrollo para todas y todos.

Serrano destacó que con este primer año de gestión, Cuautitlán Izcalli registra progresos significativos que fortalecen la confianza ciudadana y sientan las bases para continuar impulsando acciones que transformen la calidad de vida de las familias izcallenses.