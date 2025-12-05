Primer Informe: destaca la seguridad en Naucalpan

En la presencia de naucalpenses, el alcalde Isaac Montoya Márquez, destacó en su Primer Informe de Resultados los avances por los que ha pasado Naucalpan.

Montoya en presencia de servidores públicos municipales, compartió que el Plan de Desarrollo Municipal 2025–2027, fue elaborado en base a una amplia participación ciudadana a partir de foros, consultas y encuestas.

De igual forma, alineado con las políticas públicas municipales de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, tiene tres ejes transversales: Igualdad de Género, Seguridad y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y reiteró que, durante este primer año de la administración 2025-2027, se ha impulsado un Plan de Obra Pública con una inversión histórica de más de mil millones de pesos. Al igual que la Estrategia de Seguridad con Todo encabezada por una Guardia Municipal de proximidad.

“Hoy estamos devolviendo el brillo a Naucalpan, con un Naucalli nocturno e iluminando la periferia. Además ya construimos 10 Senderos Seguros y Luminosos, en beneficio de naucalpenses y de estudiantes de la FES Acatlán”

Asimismo, por los trabajos en la Presa Los Cuartos y otros cauces, reconoció el apoyo de CONAGUA a través de OCAVM y la CAEM. Para acabar con el problema de la basura en la prensa, la Gobernadora Delfina Gómez y la Gobernadora Delfina Gómez, también apoyaron la jornada de limpieza .

Una de las obras más importantes es la rehabilitación de la avenida Minas Palacio, con concreto hidráulico.

Montoya Márquez, continuo con los avances en seguridad, los cuales están respaldados por cifras oficiales y la disminución de la percepción de inseguridad. A causa de esto, se impulsa una Guardia Municipal de proximidad y cercana, con una inversión en más de 250 nuevas patrullas.

En comparación con noviembre del 2024, en el mismo mes del año presente, como resultado de la Estrategia de Seguridad con Todo, su gobierno logró reducir un 77.7 por ciento los delitos de alto impacto,

El Primer Informe de Resultados del Presidente Municipal de Naucalpan, contó con la presencia de legisladores federales y municipales, embajadores, alcaldes vecinos, servidores públicos municipales, representantes de Cámaras empresariales, líderes de transportistas, comerciantes, sector juvenil, representantes y líderes de las comunidades de Naucalpan.