¿Qué pasó en la México-Querétaro HOY? Reporte del tráfico en la carretera

La Autopista México-Querétaro registró múltiples complicaciones viales este viernes

Desde las primeras horas del día, el tránsito se vio severamente afectado debido a una volcadura en el kilómetro 187, un tramo ubicado entre Calamanda y El Sauz. El incidente provocó el cierre parcial de carriles y generó largas filas de vehículos con dirección hacia Querétaro, lo que derivó en retrasos significativos para quienes se desplazaban por la zona.

Tramos afectados y carga vehicular

Además del accidente, la autopista presentó congestión en la caseta de Tepotzotlán, donde el paso se volvió lento en ambos sentidos. Situación similar se reportó en la caseta de Palmillas, donde el flujo vehicular se mantuvo denso tanto para quienes viajaban hacia la Ciudad de México como para quienes circulaban hacia el Bajío.

Autoridades y medios locales señalaron que el tramo entre los kilómetros 186 y 187 es actualmente uno de los más afectados, por lo que recomendaron reducir la velocidad y seguir las indicaciones de personal de emergencia y asistencia vial.

Recomendaciones para automovilistas

Debido a la combinación de accidentes y tráfico pesado, se sugiere a los conductores:

Salir con anticipación extra para evitar retrasos.

para evitar retrasos. Considerar rutas alternas , especialmente para evitar las casetas de Tepotzotlán y Palmillas en horas pico.

, especialmente para evitar las casetas de Tepotzotlán y Palmillas en horas pico. Manejar con precaución en el área de la volcadura y respetar los límites de velocidad.

Flujo se normalizará gradualmente

Aunque los equipos de emergencia ya trabajan en el retiro del vehículo siniestrado y en la liberación total de carriles, se espera que la normalización del tránsito tome varias horas más, especialmente por el volumen habitual de tráfico en la zona.