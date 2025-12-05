Recuperan 23 cuerpos sin identificar de una fosa común en un cementerio de CDMX

Recuperan 23 cuerpos sin identificar de una fosa común (x)

El Gabinete de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México recuperó hasta este viernes los cuerpos de 23 personas aún sin identeficar de una fosa común localizada en el Panteón Civil de Dolores.

En un comunicadio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FGJCDMX) informó de los resultados tras ocho jornadas de trabajo, donde se recuperaron 23 cuerpos pendientes de identificar en un posterior “análisis genético, documental y de archivo”.

El propósito es “generar hipótesis de identificación que permita, finalmente, la entrega digna a sus familias”, indicó el Ministerio Público.

Este operativo contó con la participación de especialistas en arqueología, antropología física y criminalística, quienes realizaron la excavación forense de manera progresiva en la fosa número 26 del panteón.

Tras alcanzar los dos metros de profundidad, localizaron diversos restos humanos que “podrían provenir de hospitales, así como fragmentos, microfragmentos y astillas de elementos óseos”.

“Los individuos recuperados fueron resguardados y trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para su análisis e integración con las hipótesis de identidad”, agregó la FGJCDMX.

En estos trabajos participaron equipos especializados de la Fiscalía capitalina, así como miembros de la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Poder Judicial, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF).