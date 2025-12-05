Recuperan 2.58 hectáreas de Suelo de Conservación en Xochimilco y presentan a tres presuntos implicados

El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo un operativo en la zona de San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco, para recuperar superficies catalogadas como Suelo de Conservación que habían sido ocupadas de manera irregular.

La acción permitió recuperar 2.58 hectáreas donde se identificaron construcciones no autorizadas y aplicar medidas preventivas para evitar nuevas invasiones, con lo que, según autoridades, se protegieron un total de 10.3 hectáreas.

Durante la intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres personas, señaladas por su presunta participación en la venta ilegal de predios.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana para determinar su situación jurídica.

Derivado del operativo, un grupo de personas cercano a los detenidos realizó bloqueos en Guadalupe I. Ramírez y Prolongación División del Norte en demanda de su liberación. La Subsecretaría de Concertación Política sostuvo diálogo con los manifestantes y la circulación fue restablecida de manera gradual.

En la intervención participaron diversas dependencias del Gobierno capitalino, entre ellas la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos local, que supervisó el desarrollo de las acciones.

También colaboraron la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Brigada de Vigilancia Animal y dependencias dedicadas a realizar censos y brindar atención social.

Las autoridades informaron que la zona intervenida forma parte de la región cerril de Xochimilco, considerada estratégica para la recarga de acuíferos, la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad en la capital.