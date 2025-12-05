Rehabilitación de la Escuela Primaria “Fray Ignacio Toríz” en Huixquilucan

Con el objetivo de que las instalaciones de las escuelas públicas sean dignificadas, el gobierno del municipio de Huixquilucan ha implementado el programa Acciones por la Educación. Beneficiando a miles de alumnos de diferentes niveles educativos.

Romina Contreras, la presidenta municipal de la entidad, compartió por medio de sus redes sociales, que como parte de dicho compromiso, actualmente se encuentran rehabilitando la Escuela Primaria “Fray Ignacio Toríz”. De esta maneras los estudiantes contaran con un plantel digno para su desarrollo educativo.

Dentro de las acciones del plan, también se encuentra una responsabilidad en conjunto entre autoridades, docentes, familias y organizaciones. Lo que le garantizara a las futuras generaciones las mejores oportunidades escolares. Sin importar cual sea su edad o su condición económica.

El dinero invertido no solo representa un recurso para la mejora de las escuelas, si no también para el acceso a las siguientes becas:

Estímulo a Integrantes de Escolta de Bandera.

Excelencia Académica para la obtención de una Laptop.

Excelencia Académica para la obtención de una beca al extranjero.

Beca de Permanencia Escolar.