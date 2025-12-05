Se registra en Ecatepec histórica inversión en pavimentación de vialidades

Pavimentación de vialidades en Ecatepec

En materia de pavimentación y repavimentación de vialidades, se realizó en Ecatepec una inversión de mil 140 millones de pesos. Dicha acción beneficia a más de 300 colonias con la recuperación de 799 vialidades, más de 654 mil metros cuadrados pavimentados y aproximadamente 500 kilómetros de calles.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss, comentó que hace 10 meses, al inicio de sus administración, encontraron que las calles estaban destruidas un 80 por ciento. Asimismo no tenían ni una sola pieza de maquinaria.

Sin embargo, se han recuperado 30 por ciento de las vialidades del municipio este año.

“Para entenderlo en su justa dimensión: Es como si hubiéramos pavimentado el camino completo de Ecatepec hasta la ciudad de Morelia”, explicó Cisneros Coss.

De igual manera añadió, frente a los representantes de los medios de comunicación, que una calle pavimentada, sin baches y con luz, se ve y se siente más segura.

“Los vecinos pueden caminar tranquilos, los policías pueden patrullar sin obstáculos, los niños pueden jugar afuera, los comercios abren sus puertas y la vida regresa a las colonias. Eso es atender las causas de la inseguridad, por eso decimos con claridad: Cada calle pavimentada es también una acción de paz y de justicia”.

Por su parte Carlos Ramírez Brassetti, el director de Obras Públicas, indicó que se están invirtiendo mil 140 millones 817 mil 352.59 de pesos, de parte de los recursos propios y de los programas Alerta de Género por Desaparición, Alerta de Género por Feminicidio, Fortamum, Faismun, Fefom, Convenio Bienestar y Edomex y Convenio Conagua Edomex.

“Estamos seguros que, si sigue así, todo el rezago que tenemos de 75 años en tres años se puede recuperar”, enfatizó Brassetti.

El plan para la realización de más obras cuenta con la obtención de equipo propio con el objetivo de que las obras no sean por contrato. Alcanzando de esta manera un ahorro de aproximadamente un 60 por ciento.

En Ecatepec hay un programa de bacheo, con recursos propios, para el cual se han atendido más de 31 mil baches en avenidas principales y secundarias. A finales del 2025 comenzaran los trabajos en vialidades terciarias y calles.

El día cinco de diciembre del año presente, Cisneros Coss, recibió el tren de pavimentación del gobierno federal, el cual tiene un valor de 35 millones de pesos. Con esto se complementa el equipo adquirido para la rehabilitación las vialidades de Ecatepec, las cuales en su mayoría se encuentran totalmente devastadas.

Para finalizar, Cisneros Coss agradeció la entrega del nuevo tren y dijo que el apoyo recibido es un paso más en el camino.