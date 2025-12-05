Tlalnepantla lleva el agua a las comunidades con siete nuevos pozos

Pozos

Uno de los objetivos principales del Gobierno Municipal de Tlalnepantla encabezado por Raciel Pérez Cruz, es llevar el agua a los hogares de las y los ciudadanos de la entidad. Con este motivo, se llevó a cabo la perforación de 7 pozos nuevos en la demarcación.

Además se cuenta con los recursos para la habilitación de 2 pozos más en Tlalnepantla Oriente y 2 más en Poniente.

Pérez Cruz señaló que en las Unidades Habitacionales El Tenayo y El Rosario, los trabajos de perforación han comenzado en dos nuevos pozos, con una inversión superior a los 36 millones de pesos. Los cuales provinieren de recursos propios, reflejando el compromiso en conjunto de la ciudadanía y la Administración Municipal de tener un modelo de abastecimiento de agua más sostenible, eficiente y autosuficiente.

De igual manera se hizo un inversión de 5 millones 625 mil pesos en la red de distribución y alcantarillado, con lo que se repararon 10 mil 490 fugas de agua potable, de 107 socavones y se llevaron a cabo 4 mil 153 bacheos.

También se distribuyeron 30 millones 800 mil litros de agua potable mediante 3 mil 80 entregas en camiones cisterna para moderar el desabasto parcial que estos desperfectos causan en las líneas.

Con la finalidad de prevenir inundaciones, reducir riesgos de salud pública y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de saneamiento, se ejecutaron labores de desazolve en 50 comunidades. Las cuales incluyeron 309 kilómetros de líneas de agua residual, la limpieza de 4 mil 375 pozos de visita, así como 1 mil 163 rejillas de piso y 427 rejillas de tormenta. Estas acciones benefician a 256 mil habitantes.

Para seguir trabajando en el compromiso de la distribución de agua, en 2026 se continuará con dichas acciones, redoblando los esfuerzos en esta materia.