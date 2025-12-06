Congreso pide a alcaldías difundir información sobre el Operativo Aguinaldo Seguro

Aguinaldo Seguro

El Congreso local exhortó a las personas titulares de las 16 alcaldías y de las dependencias del gobierno capitalino a difundir en sus redes sociales el contenido del “Operativo Aguinaldo Seguro 2025”, implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

Con ello, se busca garantizar que la ciudadanía conozca las medidas de prevención del delito, cuente con las herramientas de protección personal y sepa a dónde acudir en caso de emergencia durante la temporada decembrina.

El diputado promovente, Mario Sánchez Flores (del PAN) detalló que el fin del operativo es que la policía acompañe, cuide y se ponga del lado de la ciudadanía; además comentó que este instrumento legislativo no sólo reconoce a los elementos policiacos, sino también es una invitación a las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales y de las dependencias para que difundan el programa.

“Entre más personas lo conozcan, más personas podrán beneficiarse de él, además, este punto de acuerdo es un llamado a los 16 alcaldes para que no se queden al margen, para que implementen sus propios operativos navideños en coordinación con la SSC y así ampliar la cobertura”, aseveró.