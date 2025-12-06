Metrópoli

“La Presidenta no está sola y el pueblo respalda la transformación”: Duarte Olivares

Por Ruy Zerrera
Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, hizo hincapié en que la Presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con el respaldo del Estado de México y del movimiento de transformación.

De cara a las presiones externas que pretenden menoscabar lo que se ha logrado en el país, dijo también que en la actualidad los derechos sociales están presentes en la Constitución y que la democracia se sostiene en la organización del pueblo. “No nos van a dividir; la Presidenta tiene respaldo y tiene rumbo”, subrayó.

Asimismo, Duarte exhortó a todos en el servicio público a no desviarse de los principios que sentaron las bases de la Cuarta Transformación: honestidad, transparencia y austeridad republicana.

Indicó que ninguna calumnia puede menoscabar lo que se ha logrado y que la tarea de la 4T es permanecer cerca del pueblo, escucharlo y servir con responsabilidad.

“Que nadie lo olvide: estamos aquí por el pueblo y para defender la transformación que eligió la mayoría”, puntualizó.

