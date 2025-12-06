Naucalpan presente en la marcha al Zócalo para festejar los 7 años de la 4T

Naucalpan presente en la marcha para festejar los 7 años de la 4T

Encabezados por el Alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, cerca de 10 mil pobladores salieron desde muy temprano de diversas colonias para dirigirse hacia el Zócalo capitalino para respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la conmemoración de los 7 años de la 4T.

Las y los naucalpenses llegaron con “batucada” para sumarse al río de gente que marchó desde diversos puntos para llegar a un abarrotado Zócalo, quienes no dudaron en marchar para ser partícipes de este momento.

A la llegada al Zócalo capitalino, Montoya Márquez con consignas a favor del Gobierno de la 4T y en apoyo a Sheinbaum, marchó junto con las y los vecinos provenientes de diversas comunidades de Naucalpan.

“Es un honor estar con la mejor, una mujer que encarna la transformación que vive nuestro país” expresó.