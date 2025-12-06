Tlanepantla crea redes vecinales y mecanismos de denuncias más confiables y accesibles

Programa Preventour por la Paz

En su Primer Informe de Avances, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz afirmó que Tlalnepantla de Baz es más seguro, participativo y solidario ya que se promovió la vinculación comunitaria, consolidando mecanismos de denuncias confiables y accesibles para todas y todos.

“Durante 2025 trabajamos en la creación de un modelo integral en donde se busca incorporar a la ciudadanía a través de la implementación de tres territorios de paz en ubicaciones estratégicas del Oriente del municipio, por ser comunidades con una alta incidencia del delito”, expresó.

Asimismo, se llevó a cabo el Programa Preventour por la Paz, que realizó en 40 comunidades actividades de formación y recreación con el propósito de reducir los factores de riesgo que llevan a la población a cometer delitos. Este programa contó con la participación de alrededor de 50 mil habitantes de la zona.

Asimismo, se implementó el Proyecto de Redes Vecinales de Seguridad por colonia, actualmente se tienen conformadas 180 redes sobre la importancia de la participación ciudadana en la prevención del delito, en beneficio de 14 mil 207 personas y se generó una red de apoyo de mujeres que cuentan con medidas de protección, derivado de algún episodio de violencia grave.

También se brindó atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género para el inicio de sus denuncias, atendiendo un total de 735 casos. En este mismo periodo se llevó a cabo la búsqueda y localización de personas desaparecidas o ausentes, brindando la atención a 180 personas, entre ellas figuraron 36 apoyos destinados a la localización de mujeres en situación de riesgo.

Finalmente, para orientar a la población municipal en materia de prevención del delito se realizaron seis Jornadas de Prevención Social a través de 18 pláticas y talleres, con la participación de 15 mil 346 ciudadanos.