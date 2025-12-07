Alcaldía Magdalena Contreras firma convenio con la CMIC y anuncia plan de movilidad

Consejo Económico y Social de Contreras reporta avances y nuevas acciones para 2026

La alcaldía Magdalena Contreras realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA), en la que se presentaron avances de programas locales y se anunciaron nuevas acciones para fortalecer el desarrollo económico, la movilidad, la seguridad y el bienestar comunitario.

Durante la sesión se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la alcaldía y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la Ciudad de México, representada por su presidente Ricardo Israel González Lomelí.

El acuerdo permitirá que la CMIC brinde acompañamiento técnico permanente en la planeación, supervisión y certificación de obras públicas, así como en la revisión de proyectos, la formación de bancos anticipados de proyectos y el fortalecimiento de los procesos de transparencia.

El alcalde Fernando Mercado señaló que este mecanismo busca elevar la calidad de las obras y evitar prácticas de corrupción mediante una supervisión externa especializada.

Estrategia para ordenar carga y descarga en establecimientos

Como parte de las acciones en materia de movilidad, el Director General Jurídico y de Gobierno, Jorge Muciño Arias, presentó la iniciativa “Establecimientos Mercantiles Ordenados para la Transformación hacia una Movilidad Eficiente”.

El proyecto propone regular los horarios de carga y descarga de mercancías en tiendas y comercios, con el fin de evitar maniobras en horas de mayor tránsito vehicular y reducir los congestionamientos viales causados por vehículos abastecedores.

La medida plantea mesas de trabajo con comerciantes, cámaras empresariales y autoridades de seguridad y movilidad para definir horarios y mecanismos que permitan mejorar la circulación sin afectar la actividad económica local.

Avances del Consejo Económico, Social y Ambiental

La directora de Desarrollo Económico y Economía Circular, Alicia Medina Hernández, presentó un balance de las iniciativas impulsadas durante el año por el CESA. Entre los resultados expuestos se encuentran:

Regresa a tu Mercado: campaña para impulsar el consumo en los cinco mercados públicos de la demarcación.

Red de Productores Contrerenses: capacitación a más de 210 productores en economía circular y fortalecimiento agrícola.

Policía Amigo: red de 1,079 establecimientos y mercados que brindan apoyo operativo a elementos policiacos.

Con Permiso, Voy a Abrir: programa de regularización comercial que registra a 2,090 establecimientos.

Súbete a Contreras: estrategia turística para promover la oferta ecológica, cultural y gastronómica de la zona.

Micro Sitio de Empleo Contreras: plataforma digital con 52 empresas registradas y 1,438 vacantes disponibles.

Emprendimiento para la Venta de Pollos: programa que beneficia a 19 familias con capacitación para el establecimiento de negocios.

El alcalde Mercado agregó que estos proyectos reflejan la coordinación entre gobierno, ciudadanía y sectores productivos, e indicó que el consejo continuará trabajando en acciones integrales para mejorar la calidad de vida en la demarcación.

La sesión concluyó con el reconocimiento a representantes empresariales, productores, comerciantes, organizaciones civiles y núcleos agrarios por su participación dentro del CESA.