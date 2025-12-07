Carrera “México Imparable” reúne a 10 mil personas en el Centro Histórico

Alrededor de 10 mil personas participaron en la Carrera “México Imparable”, realizada en el Centro Histórico

La Ciudad de México celebró este domingo la Carrera “México Imparable”, que reunió a miles de corredoras y corredores en el Centro Histórico como parte de las actividades por el séptimo aniversario de la transformación del país. De acuerdo con los organizadores, alrededor de 10 mil personas participaron en las rutas de 21, 10 y 5 kilómetros.

En el medio maratón, Brandon Israel Hernández Bárcenas obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1:06:29. Brayan Rodríguez Flores llegó segundo con 1:06:35 y Orlando Cuevas Ávalos se posicionó tercero con 1:07:33. En la categoría femenil, Kathya Mirell García Barrios encabezó la clasificación al registrar 1:17:15, seguida por Ivon Domínguez Acosta (1:18:12) y Jael Morales Oseguera (1:20:11).

En los 10 kilómetros, Emmanuel Martínez Olivo se llevó la prueba con 28:51, mientras que Jorge Sánchez Gutiérrez terminó en 29:06 y Mario Alberto Ramiro Allende en 29:09. En la rama femenil, Alma Delia Arroyo Zárraga finalizó primera con 38:18; Leticia Contreras Ayala obtuvo 38:32 y Yanai Galván Maciel cerró con 39:01.

Para la distancia de 5 kilómetros, los mejores tiempos correspondieron a Oswaldo Victoriano Velázquez, con 15:12; Johan Sánchez Cervantes, con 15:35; y Alan López Zeferino, con 15:36. En la competencia femenil, Miriam Morales Hernández cruzó primera la meta con 18:08, seguida por Lizette Anahí Cepeda Martínez (18:21) y Teresa López Alanís (19:02).

El evento fue organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, con la participación del Instituto del Deporte local, las secretarías de Turismo, Cultura, Obras y Servicios, así como PILARES. A nivel federal intervinieron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CONANP, el INAH, el IMSS, la CONADE y Fonatur.

Las labores operativas y de seguridad estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que reportaron una jornada con saldo blanco y sin incidentes mayores.