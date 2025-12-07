IECM fija fecha límite para asambleas rumbo a nuevos partidos locales

Foto: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que el próximo 15 de diciembre concluye el plazo para que las organizaciones ciudadanas que manifestaron su interés en constituirse como partidos políticos locales celebren las asambleas exigidas por la normatividad electoral.

De acuerdo con la convocatoria del proceso de registro 2025-2026, las asociaciones civiles y agrupaciones políticas locales deben realizar al menos 22 asambleas distritales o 11 por demarcación territorial, cada una con los criterios mínimos de asistencia establecidos y certificación del Instituto.

Durante estos encuentros, personal del IECM valida los datos de las personas participantes mediante el Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, certifica el número de afiliaciones, la elección de directivas y la designación de delegadas y delegados propietarios y suplentes.

En las asambleas distritales se eligen cinco fórmulas, y en las de demarcación territorial, diez, en apego al principio de paridad de género.

Cumplida esta etapa, las organizaciones deberán llevar a cabo una asamblea local constitutiva, también en presencia del IECM, instancia que verificará la asistencia de al menos 60 por ciento de las personas delegadas electas, así como su identidad y residencia.

En esa sesión deberán aprobarse la Declaración de Principios, el Programa de Acción, el Estatuto y el Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política en Razón de Género. El Instituto certificará que no haya entrega de dádivas ni actos de coacción para garantizar la asistencia.

El IECM precisó que las organizaciones podrán continuar afiliando personas hasta el 15 de enero de 2026 mediante la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral.

En enero, deberán presentar la solicitud formal de registro ante el Consejo General, a través de la Oficialía de Partes, con el formato disponible en la Dirección Ejecutiva y en el portal oficial del Instituto.