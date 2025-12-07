Mujeres taxistas del AICM denuncian entrega de concesiones ilegales

. . (Cuartoscuro/Rodolfo Angulo)

Un grupo de 480 mujeres permisionarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron que mediante negociaciones ilegales, autoridades jurídicas de la terminal aérea otorgaron 150 concesiones a empresas de taxis que no cumplen con los requisitos establecidos por ley para ofrecer sus servicios a los millones de pasajeros procedentes de diversas latitudes.

Ante ello, solicitaron la intervención inmediata del director del AICM, Juan José Padilla Olmos, y advirtieron que si no son escuchadas y tampoco se da una solución al problema, realizarán diversas movilizaciones en las inmediaciones del Aeropuerto, para colapsar sus actividades.

Las inconformes señalaron que la situación ha escalado niveles al grado de que todos aquellos funcionarios del AICM que no se prestan a realizar actos de corrupción, de inmediato son cesados de sus cargos, sin darles mayor explicación.

En un comunicado, Olivia “N”, Victoria “N”, Santa “N” y Leticia “N”, representantes de las empresas Nueva Imagen, Yellow Cab, Porto Taxi y AeroTaxi, respectivamente, especificaron que quien orquesta dichos actos ilícitos es Alejandra Mendieta Bustos, quien se desempeña como Directora Corporativa Jurídica del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

Agregaron que en fechas recientes, dicha funcionaria comenzó a favorecer “en lo oscurito” a diez personas, entre las que se encuentra la dueña de la empresa Casadey, María Guadalupe Espinosa Martínez, mediante el otorgamiento de 150 concesiones de forma ilícita.

En este sentido, recordaron que con anterioridad, María Guadalupe Espinosa había recibido 43 concesiones por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero al descubrirse posteriormente que ese trámite se había realizado con documentación falsa, le fueron retiradas.

Ante ello, Guadalupe Espinosa, dueña de la empresa Casadey, tramitó el amparo 977/2025-VII en el Juzgado Cívico de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, mismo que asignado a la Mesa VII, para que obtuviera los contratos de acceso a la zona federal, pero una jueza de control desechó esa petición porque nunca hubo la licitación correspondiente conforme lo marca la ley.

Señalaron que ahora que Guadalupe Espinosa recibió las 150 concesiones con la autorización de Alejandra Mendieta Bustos, Directora Corporativa Jurídica del GACM, las permisionarias que representan a más de 2 mil personas, pidieron la intervención del almirante Juan José Padilla Olmos, director del Aeropuerto capitalino para solucionar esta grave situación.

En este sentido, advirtieron que realizarán una serie de bloqueos en las inmediaciones de las terminales 1 y 2 del AI C—mismas que verán colapsadas sus actividades— para que la empresa Casadey sea retirada definitivamente del terreno laboral junto con los vehículos que han perdido la protección jurídica, porque representa una competencia desleal y es un emblema de la corrupción.