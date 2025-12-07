Reconoce Metro a personal policial por acciones a favor de la seguridad en estaciones

El Metro reconoció a 16 elementos de la PA y PBI por intervenciones en emergencias, prevención del delito y apoyo a usuarios

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro entregó reconocimientos a 16 elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) por su actuación ante distintas emergencias registradas en la red, así como al personal que diariamente realiza labores de resguardo y vigilancia en estaciones, andenes y accesos.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, destacó el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y subrayó que las intervenciones de policías adscritos al sistema han contribuido a proteger la integridad de las personas usuarias en diversos incidentes. Señaló que la labor de los cuerpos de seguridad se realiza con “compromiso, responsabilidad y sensibilidad” para atender las necesidades de quienes utilizan el servicio.

El funcionario agradeció la colaboración del titular de la SSC capitalina, Pablo Vázquez Camacho, al señalar que la coordinación interinstitucional ha permitido conformar un equipo que fortalece las tareas de vigilancia en el sistema. De acuerdo con el funcionario, 5 mil 800 elementos de la PA y la PBI participan diariamente en la seguridad del Metro y trabajan de manera conjunta con 700 vigilantes internos.

El director general del STC indicó que, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se han reforzado las acciones de seguridad para atender cualquier incidencia en andenes, pasillos, accesos y zonas de transferencia, con el objetivo de mantener condiciones de protección para las personas usuarias.

Los elementos reconocidos participaron en distintos tipos de intervenciones. Entre ellas se encuentran apoyos a mujeres en situación de alumbramiento, acciones para evitar que una persona atentara contra su vida, asistencia en percances y emergencias de salud, así como tareas de prevención del delito.

Las y los agentes distinguidos fueron: Kenia Regina Ramírez Cisneros, Sandra Gutiérrez López, Justina José Lino, Anabel Trujillo Elvia, Janeth Bautista González y Patricia Crisanto Candelario, por apoyo en casos de alumbramiento; Francisco Javier Aguirre, Valeria Ramírez Cruz, Jorge Ricardo Téllez y José Pérez Rodríguez, por intervenir en intentos de suicidio; Uriel Alejo Salazar y Gustavo Medina Mendoza, por su atención en situaciones de salud; y Luis Enrique Gutiérrez, Rocío Vázquez Santiago, Wendy Hernández Luján y Jennyfer León Pérez, por acciones de prevención de delitos.

Adrián Rubalcava afirmó que las estaciones del Metro son espacios seguros y sostuvo que la protección de las personas usuarias forma parte esencial de la operación diaria del sistema.