Así va la remodelación del AICM… ¿estará listo para el Mundial 2026?

Así va la remodelación del AICM

A pocos meses del inicio del Mundial 2026 —en el que México será sede del partido inaugural— surge la duda sobre si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará completamente preparado para recibir a miles de visitantes y a las selecciones participantes. Aunque los avances continúan, las autoridades reconocen que no ha sido un proceso sencillo.

Avances y dificultades en la remodelación

El almirante Juan José Padilla Olmos, titular del AICM, informó que hasta diciembre los trabajos de modernización registran un progreso del 20 por ciento. De acuerdo con el funcionario, la magnitud de las labores ha provocado situaciones inesperadas que han retrasado el ritmo, aunque aseguró que el objetivo es entregar un aeropuerto más funcional y cómodo para los usuarios.

Así va la remodelación del AICM

Padilla Olmos explicó que algunas intervenciones han generado afectaciones adicionales, como ocurrió durante la rehabilitación de un baño que terminó causando fallos en otro debido a la falta de válvulas de aislamiento. Pese a ello, el director pidió paciencia a los pasajeros al afirmar que las molestias temporales darán paso a instalaciones más eficientes rumbo a la justa mundialista.

La #remodelación continúa en migración Terminal 2, para ofrecerte una mejor estancia. #arptobj pic.twitter.com/Z7ZBDN8fHG — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 8, 2025

¿Cuándo quedarán listas las obras?

En cuanto a los plazos, el responsable del aeropuerto prevé que las obras concluyan entre finales de abril y principios de mayo, con el fin de que para el 15 de mayo ya no existan trabajos que interfieran con el tránsito de viajeros. La meta es tener todo listo previo a la llegada de las selecciones que disputarán la Copa del Mundo, cuya inauguración está programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Dentro del plan de renovación se incluyen mejoras en las bandas de equipaje, la rehabilitación de salas de espera, la optimización de pasillos de conexión y otros ajustes en áreas estratégicas. El director adelantó que en diciembre acelerarán los trabajos para cerrar el año con un avance cercano al 35 por ciento.