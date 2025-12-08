Capacitan a docentes de CENDI en Cuauhtémoc para detectar casos de violencia infantil

La demarcación informó que este tipo de cursos continuará para fortalecer la atención en los Centros de Desarrollo Infantil

La alcaldía Cuauhtémoc realizó una capacitación dirigida a docentes de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) con el fin de reforzar la detección temprana de posibles casos de violencia sexual contra niñas y niños, informó la demarcación.

El curso, denominado “Detección de Violencia Sexual contra Niñas y Niños”, fue impartido por personal especializado en protección infantil, quienes abordaron temas relacionados con educación sexual acorde a la edad, señales de alerta, protocolos de actuación y herramientas para orientar a madres, padres y tutores cuando se identifiquen cambios de comportamiento que requieran atención.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes han mostrado un incremento sostenido en los últimos años, lo que ha llevado a autoridades locales a reforzar acciones preventivas y de capacitación entre el personal que trabaja con la primera infancia.

Las docentes que participaron en la sesión destacaron la relevancia de contar con criterios claros para identificar posibles casos y actuar dentro de los procedimientos institucionales establecidos, con el objetivo de garantizar el bienestar de las y los menores y canalizar cualquier situación de riesgo a las instancias correspondientes.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que este tipo de capacitaciones continuará de manera periódica para fortalecer las capacidades del personal educativo y promover entornos más seguros en los CENDI ubicados en la demarcación.