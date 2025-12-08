El espíritu navideño llega a Ecatepec con un espectáculo único: “El Cascanueces 2025”

Ecatepec se prepara para recibir una de las obras más emblemáticas de la temporada decembrina con la presentación de El Cascanueces 2025, un espectáculo que promete llenar de magia, tradición y arte a cientos de familias del municipio. El Gobierno de Ecatepec, a través del Instituto de Cultura, anunció que este clásico del ballet será presentado de manera totalmente gratuita, con el objetivo de acercar expresiones artísticas de primer nivel a la comunidad, el evento comenzará desde el 17 de diciembre hasta el 20 en diferentes localidades.

Desde hace varios años, El Cascanueces se ha convertido en una obra representativa de la Navidad alrededor del mundo, conquistando tanto a grandes como a pequeños por su historia fantástica, su música inolvidable y sus coloridos personajes. En esta ocasión, Ecatepec no será la excepción, ya que el municipio ofrecerá un montaje especial en el que participarán diversas escuelas de ballet locales, quienes demostrarán el talento y la formación artística que ha crecido dentro de la región.

Las escuelas de ballet del municipio serán las encargadas de interpretar esta puesta en escena, dando vida a Clara, el Cascanueces, el Rey Ratón y a todos los personajes que componen este cuento navideño. Estas instituciones han trabajado durante meses para montar una versión cuidada y llena de energía, con coreografías que buscan transmitir emoción, fantasía y el esfuerzo de jóvenes bailarinas y bailarines ecatepequenses.

Uno de los elementos más destacados de esta edición será la participación musical completamente en vivo. Las presentaciones contarán con el acompañamiento de un ensamble integrado por la Sinfónica Infantil y Juvenil de Ecatepec, el Ensamble de Metales y la Sinfónica José María Morelos y Pavón. Bajo la dirección del maestro Pedro Arpide, estas agrupaciones ofrecerán una interpretación poderosa y detallada de la música original compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky, lo que permitirá que el público disfrute de una experiencia más cercana y emotiva.

De acuerdo con autoridades culturales, este tipo de eventos representa no solo un impulso al talento local, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad cultural del municipio. Al ofrecer espectáculos de calidad sin costo, el Gobierno de Ecatepec busca que más familias puedan disfrutar actividades artísticas que tradicionalmente no están al alcance de todos, especialmente durante una temporada tan especial como la Navidad.

Además, esta iniciativa contribuye al desarrollo de las juventudes ecatepequenses, quienes encuentran en la disciplina del arte un espacio de crecimiento personal y profesional. La participación de niñas, niños y jóvenes en montajes como El Cascanueces refleja el compromiso del municipio por promover actividades que fomenten valores, creatividad y trabajo en equipo.

El espectáculo se presenta como un verdadero regalo navideño para la población, que podrá disfrutarlo sin necesidad de trasladarse a otras partes del estado o de la Ciudad de México. Las autoridades hicieron un llamado a las familias para asistir y vivir una experiencia inolvidable que combina música, danza, talento local y el verdadero espíritu decembrino.

Ecatepec reafirma su compromiso de seguir impulsando la cultura como motor de transformación social, demostrando que el arte también une, inspira y crea comunidad.