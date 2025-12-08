Hotel denuncia despojo y abuso de autoridad de agentes de la PDI en la Benito Juárez

Elementos de la Policía de Investigación de la CDMX La Administración acusa que es un despojo. Hasta con cerrajeros y martillazos. Cambiaron cerraduras y amenazaron. Asuntos Internos ya identificó a todos los agentes y está indagando.

Al menos 10 elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México fueron denunciados por presunto abuso de autoridad, luego de un operativo realizado dentro de un hotel ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde la administración del inmueble acusa que se trató de un despojo.

Hasta el momento, la información disponible sobre el caso proviene únicamente de videos y denuncias difundidas en redes sociales.

¿Qué muestran los videos del hotel que circulan en redes sociales?

En las grabaciones difundidas se observa a varios hombres identificados como policías de investigación recorriendo el lobby del hotel, interrogando al personal que se encontraba laborando en ese momento.

En otro de los videos se aprecia a una persona rompiendo con un martillo la herradura de la puerta de una de las habitaciones, mientras otros agentes permanecen dentro de las instalaciones.

¿Qué ocurrió durante el operativo en el hotel?

De acuerdo con los señalamientos, los agentes ingresaron al hotel e interrogaron a la administración que se encontraba a cargo del inmueble. La versión difundida indica que los policías no estaban facultados para realizar detenciones y que su instrucción era únicamente entregar un apercibimiento.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que los elementos actuaron más allá de sus atribuciones y permitieron que otra administración, identificada como Click Efficienci, tomara el control del inmueble.

¿Por qué la administración habla de un despojo?

La parte afectada sostiene que los agentes cambiaron cerraduras, ingresaron con cerrajeros y utilizaron martillos para forzar puertas de algunas habitaciones. Estas acciones, señala la denuncia, se realizaron bajo amenazas de “poner a disposición” a empleados del lugar si no acataban las instrucciones.

Para la administración original, la intervención equivale a un despojo del inmueble, ya que se realizó sin una resolución judicial conocida y mediante el uso de la fuerza.

¿Qué dicen las autoridades de la Ciudad de México?

Tras la difusión del caso en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha dado a conocer una versión oficial detallada sobre el motivo del despliegue ni sobre la legalidad de las acciones realizadas en el inmueble.

¿Qué información está confirmada y qué sigue?

Por el momento, los señalamientos provienen de denuncias públicas y material difundido en plataformas digitales, por lo que las autoridades deberán esclarecer bajo qué orden actuaron los policías y si existía sustento legal para el desalojo.

La investigación interna será clave para definir responsabilidades y determinar si se trató de un procedimiento irregular o de un acto constitutivo de despojo, como acusa la administración del hotel.