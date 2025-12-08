Huixquilucan impulsa el talento juvenil con “Fábrica de Emprendedores 2025”

En un nuevo esfuerzo por respaldar las ideas y proyectos de jóvenes, el Gobierno de Huixquilucan inauguró la tercera edición del programa Fábrica de Emprendedores 2025, dirigido a jóvenes de entre 12 y 29 años que desean iniciar o fortalecer un negocio.

Durante esta edición, 21 proyectos fueron presentados, de los cuales cinco resultaron seleccionados para recibir un capital semilla de 20 mil pesos cada uno. Con este apoyo económico, los ganadores podrán poner en marcha sus ideas productivas o consolidar negocios ya existentes.

La ceremonia de premiación contó con la participación de autoridades municipales. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, reconoció el esfuerzo, la creatividad y la visión de todos los participantes. Destacó que los proyectos abarcaron áreas variadas como tecnología, alimentos, educación, servicios y herrería lo que muestra la diversidad del talento juvenil del municipio.

Entre los cinco proyectos ganadores están: Mi Churrería, dedicada a la elaboración de churros tradicionales; Blue Star Bakery, una pastelería especializada en gelatinas con pasteles personalizados; Ñam Ñam Baker, que ofrece postres como flan napolitano y roles de canela; un emprendimiento de palomitas artesanales a cargo de Jesús Alejandro Mariel Rojas; y un proyecto de florería encabezado por Daniela Montserrat Nava.

La directora general de la juventud en el municipio, Carla Santana Cuéllar, explicó que los proyectos fueron evaluados considerando su originalidad, viabilidad, impacto social y la calidad de su presentación. Además, señaló que el gobierno municipal planea continuar brindando asesorías y espacios de acompañamiento para quienes desean emprender.

Como un paso más para fortalecer el emprendimiento local, autoridades anunciaron que en enero de 2026 se creará una Academia de Emprendedores, que ofrecerá capacitación gratuita y en línea a jóvenes interesados en desarrollar sus ideas. Esta iniciativa busca fomentar proyectos con potencial de crecimiento y dar continuidad al impulso de talento en Huixquilucan.

Huixquilucan mantiene su compromiso con las y los jóvenes, ofreciéndoles oportunidades reales para emprender, capacitarse y contribuir al desarrollo local. El programa se consolida como una vía para transformar ideas en proyectos productivos que beneficien tanto a sus creadores como a la comunidad.