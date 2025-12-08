Naucalpan avanza en la rehabilitación de espacios de seguridad

La seguridad continúa siendo una de las principales prioridades para el Gobierno de Naucalpan, y en el marco del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal Isaac Montoya, se dio a conocer la rehabilitación de 13 Módulos de Seguridad, una acción que busca devolver la confianza y reforzar la presencia institucional en las colonias del municipio. Estas instalaciones, que ahora operan de manera digna y funcional, brindan servicio a más de 177 mil habitantes que diariamente requieren espacios seguros y cercanos.

Según las autoridades municipales, la rehabilitación de estos módulos representa un paso importante para mejorar la atención ciudadana y responder de manera más rápida ante situaciones de riesgo o emergencias. Los trabajos realizados incluyeron mejoras estructurales, equipamiento básico, mantenimiento general y la recuperación del entorno urbano, con el objetivo de que cada módulo funcione como un punto de apoyo confiable para las y los naucalpenses.

Además de la renovación física de los espacios, el gobierno local informó que se han llevado a cabo más de 1,000 operativos de seguridad en distintas colonias del municipio. Estas acciones, realizadas por la policía municipal y áreas complementarias, buscan prevenir delitos, disuadir conductas de riesgo y fortalecer el acompañamiento a la ciudadanía. Los operativos incluyen patrullajes, revisiones preventivas, presencia en zonas de alta movilidad y monitoreo estratégico para garantizar mayor vigilancia en puntos críticos.

Vecinos de diferentes zonas han señalado que la presencia constante de elementos de seguridad influye de manera positiva en la percepción de tranquilidad, ya que permite mayor cercanía con los cuerpos policiacos y facilita que las autoridades atiendan de manera directa las necesidades de cada comunidad. Para el Gobierno de Naucalpan, la seguridad se construye no solo con infraestructura, sino también con dignidad, confianza y trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía.

El presidente municipal Isaac Montoya destacó que estos avances forman parte de un esfuerzo integral para transformar la relación entre gobierno y vecinos, apostando por espacios públicos renovados, mayor iluminación, operativos permanentes y estrategias que respondan a la realidad de cada colonia. Subrayó que la rehabilitación de los módulos no es solo una mejora física, sino un acto de compromiso con la protección y bienestar de miles de habitantes.

Los Módulos de Seguridad recientemente rehabilitados ya se encuentran en operación y funcionan como puntos de acercamiento donde las personas pueden solicitar apoyo, presentar reportes, recibir orientación o simplemente sentirse acompañadas por la presencia institucional. La intención es que estos espacios se mantengan como lugares confiables, accesibles y activos durante todo el año.

Con estas acciones, el Gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso de seguir construyendo un municipio más seguro, ordenado y cercano a la gente. La intención, señalaron autoridades, es continuar fortaleciendo la presencia territorial y mejorar la infraestructura de seguridad para que cada comunidad viva con mayor tranquilidad.