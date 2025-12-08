PAN-CDMX presenta observaciones al Paquete Económico 2026 y pide revisar asignaciones clave

El partido informó que entregará al Gobierno capitalino una agenda elaborada con especialistas y vecinos para que sea considerada en la integración del Presupuesto 2026

La dirigencia del PAN en la Ciudad de México presentó sus prioridades para la discusión del Paquete Económico 2026 y emplazó al gobierno capitalino a centrar el debate en las necesidades de la población, más allá de ajustes que, a su juicio, tendrían un fin meramente comunicacional ante la realización del Mundial de futbol.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, dijo que el partido buscará que el presupuesto para 2026 fortalezca áreas como seguridad, infraestructura, agua, vivienda digna y movilidad, y aseguró que esas demandas serán integradas a través de foros con especialistas, vecinos y legisladores.

La dirigente señaló además su preocupación por medidas que, dijo, podrían centralizar la gestión de recursos y limitar la actuación de las alcaldías.

El coordinador del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde, informó que en los próximos días se sostendrán mesas formales con la Secretaría de Administración y Finanzas para revisar el paquete económico, la Ley de Ingresos y el decreto del Presupuesto de Egresos.

Atayde advirtió que la propuesta de ingreso presentada por el Gobierno local estaría por debajo de los montos que, según su análisis, la Ciudad finalmente recauda, lo que —dijo— permitiría disposiciones discrecionales sobre ciertos rubros si no pasan por el Legislativo.

En el mismo acto, representantes del PAN cuestionaron la asignación de recursos en rubros como vivienda y agua. El partido afirmó que la cifra proyectada para vivienda digna no sería suficiente para atender la demanda y pidió simplificar trámites para facilitar el acceso a programas sociales sin que éstos deriven en prácticas de clientelismo.

También expresaron inquietud por recortes en partidas específicas que, señalaron, afectarán el funcionamiento de centros de monitoreo y seguridad.

La dirigencia panista recordó, además, incidentes pasados en la red de transporte y los citó como argumento para priorizar inversión en mantenimiento y movilidad.

En ese contexto, Gutiérrez Ureña señaló que la puesta en marcha de obras o cierres temporales no debe dejar de lado el servicio diario de miles de usuarios. El PAN anunció que llevará al Congreso una agenda técnica con propuestas para que sus planteamientos sean considerados en la discusión del presupuesto.

Cabe mencionar que el proceso de discusión del Paquete Económico 2026 continuará en las próximas semanas con mesas de trabajo y foros entre la autoridad y las distintas bancadas legislativas; el calendario y los acuerdos que resulten de esas reuniones definirán en última instancia los montos y prioridades que quedarán inscritos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año.