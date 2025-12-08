Secretarías mexiquenses reciben peticiones en cuarta audiencia encabezada por Delfina Gómez

Secretarías estatales reciben peticiones en cuarta audiencia encabezada por Delfina Gómez

La administración del Estado de México llevó a cabo la cuarta edición de las Audiencias Ciudadanas, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez, bajo un formato de cinco días consecutivos en los que cada jornada estuvo dedicada a un sector específico. Uno de los días se destinó al tema de salud, donde se atendieron solicitudes relacionadas con atención médica, movilidad y estudios clínicos.

En esta dinámica participaron las Secretarías de Salud, Bienestar y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM). En cada módulo, las y los titulares de las dependencias recibieron a habitantes de distintos municipios, quienes presentaron peticiones y trámites en materia de servicios médicos y apoyos sociales.

Se atendieron casos como el de Raquel Rocío Balderas, quien solicitó apoyo para cubrir estudios clínicos requeridos en el proceso de trasplante de riñón de su hijo, diagnosticado con insuficiencia renal crónica. Relató que buscó apoyo debido a los costos derivados de las pruebas cruzadas, traslados y sesiones de hemodiálisis.

Otra solicitante, Edith Sánchez Vázquez, recibió una placa médica para su hijo, quien sufrió un accidente y necesitaba estudios especializados de cráneo. Ambas mujeres señalaron que recibieron respuesta de las autoridades durante la jornada.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, el nuevo esquema de audiencias pretende concentrar solicitudes por sector y permitir una atención directa por parte de las secretarías involucradas.