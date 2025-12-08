Texcoco conmemora 100 años de la educación secundaria en Méxic

Texcoco fue sede de un evento histórico para el Estado de México: la conmemoración por los 100 años de la educación secundaria en el país. La ceremonia, realizada en la Escuela Secundaria Federalizada Ignacio Ramírez (ESFIR), reunió a autoridades educativas estatales, representantes sindicales y funcionarios locales, quienes destacaron la importancia de este nivel educativo para reducir la desigualdad social y garantizar más oportunidades para las y los jóvenes mexicanos.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, dio la bienvenida a los asistentes y recordó que la educación secundaria, creada en 1925, surgió en un contexto de grandes retos sociales y económicos. Señaló que, a lo largo de un siglo, este nivel educativo se ha consolidado hasta convertirse en una etapa fundamental en la formación académica de millones de estudiantes.

Gutiérrez Martínez subrayó que, aunque la educación secundaria ha evolucionado y mejorado a lo largo de los años, hoy enfrenta nuevos desafíos relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial y el uso de redes sociales. Afirmó que estas herramientas, si bien facilitan el acceso a información, deben utilizarse con responsabilidad para fortalecer el aprendizaje y no reemplazarlo.

Durante su intervención, el presidente municipal destacó que Texcoco es un referente educativo en la entidad, al ser la cuna de dos personajes importantes: la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel. “A unas cuadras de aquí está el barrio San Pedro, donde nació nuestra gobernadora, ejemplo de la mujer texcocana por su lucha y capacidad”, expresó.

Invitó también a los asistentes a recorrer Texcoco, conocer su historia, su cultura y la transformación que actualmente vive el municipio.

Al evento acudieron autoridades educativas como Pablo Alejandro Ramírez Cisneros, director de Educación Secundaria, Servicios y Apoyo; Omar Pereira Pérez, representante del secretario general de la Sección 36 del SNTE; Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura mexiquense; y Víctor Alfonso Espinoza Garzón, secretario técnico B de la Sección 36 del SNTE.

También estuvieron presentes Agustín Sánchez Cruz, jefe de Departamento de SEIEM; Ana María Sol, jefa de departamento del Valle de México; Romelia Muñoz González, directora de Evaluación de SEIEM; José Mauro Ramírez Espinoza, director de Servicios Regionalizados; y María Julia Castañeda, directora de Instalaciones Educativas de SEIEM, entre otros funcionarios del sector educativo.

Los representantes coincidieron en reconocer a Texcoco no solo por su relevancia cultural e histórica, sino también por los avances y el fortalecimiento educativo que ha mostrado en los últimos años. Por ello, consideraron adecuado que el municipio fuera elegido como sede de esta ceremonia tan significativa, en la que se recordó un siglo de esfuerzos, transformaciones y crecimiento educativo en México.