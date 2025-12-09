Caída en cadena en estación Ciudad Deportiva afecta a 12 pasajeros del Metro

Línea 9 del Metro Línea 9 del Metro (La Crónica de Hoy)

Al menos 12 personas resultaron lesionadas esta tarde en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de una caída múltiple ocurrida en una de las escaleras eléctricas, lo que generó una intensa movilización de equipos de emergencia y personal de seguridad del propio sistema.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó cuando un usuario perdió el equilibrio mientras descendía por la escalera eléctrica cargando varias bolsas de gran tamaño.

La caída provocó un efecto en cadena que arrastró a los pasajeros que se encontraban detrás, ocasionando lesiones de diversa consideración. En el lugar fueron atendidas 12 personas, de las cuales tres requirieron traslado a hospitales para una revisión más detallada, aunque ninguna fue reportada en condición de gravedad.

Personal de Seguridad Industrial e Higiene del Metro, así como elementos de primeros auxilios, llegaron de inmediato para asistir a los usuarios. El área fue acordonada mientras se realizaban las maniobras de atención y verificación del funcionamiento de los equipos.

El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó que todos los afectados recibirán pase médico y serán cubiertos por el seguro institucional para asegurar su recuperación.El incidente generó retrasos momentáneos en el flujo de usuarios, aunque no fue necesario suspender el servicio en la estación. Autoridades del Metro señalaron que las escaleras eléctricas serán sometidas a una revisión técnica para descartar fallas mecánicas, aunque los primeros indicios apuntan a que la caída se debió a una pérdida de equilibrio del usuario que inició el incidente.

Las autoridades aprovecharon para recordar a las personas usuarias la importancia de evitar transportar objetos voluminosos en escaleras eléctricas y de sujetarse del pasamanos, mantener una postura firme y permanecer atentas mientras ascienden o descienden, especialmente en zonas de alta afluencia como las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes.

El Metro exhortó a los usuarios a seguir las indicaciones del personal operativo y reportar cualquier situación de riesgo en los accesos y equipos electromecánicos, con el fin de mantener condiciones seguras en todas las estaciones de la red.