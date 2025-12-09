El Gobierno del EdoMéx avanza hacia la digitalización de tramites para la apertura de negocios

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), por medio de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (Cemer), ha identificado las áreas donde se tienen que hacer mejoras. Esto les permitió que se impulsaran importantes leyes.

Con estas medidas se espera que los procesos de verificaciones e inspecciones sean más rápidos.

Por su parte la nueva Ley de Unidades Económicas del Estado de México y sus Municipios actualmente esta en proceso de aprobación en el Congreso Local, buscando modernizar el marco normativo para la apertura y funcionamiento de negocios en la entidad.

La iniciativa para reformar trámites de alto impacto; actualmente se encuentra en análisis en la Consejería Jurídica.

De igual manera la Ley para la Exploración y Aprovechamiento de Materiales Pétreos, ingresada recientemente a la Consejería Jurídica para su análisis, colocará a la entidad mexiquense como pionera en la materia. Su función principal será regular los bancos y las minas de arena.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, comentó que el papel de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ha sido crucial en estos años.

Alineados a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, hay una propuesta para que, a partir del próximo año, la Cemer forme parte de la Agencia Digital. Con esta acción se modernizarán instituciones y se fortalecerá una cultura gubernamental que se basa en el aprovechamiento de la tecnología.

“Esta transición permitirá potenciar esfuerzos, agilizar trámites y generar mejores condiciones para el emprendimiento, la inversión y el bienestar de las y los mexiquenses”, aseguró la titular de Sedeco.

Por último, la Secretaria, también dijo que otro de los logros de la Cemer ha sido el acuerdo que se firmó con la Secretaría de Salud, con el objetivo de que no haya clausuras o multas excesivas.

González Hernández, agradeció la voluntad para seguir sumando y reconoció el trabajo de quienes forman parte de esta Comisión.